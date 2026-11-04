مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین در برخی محور‌های مواصلاتی کشور، به‌ویژه آزادراه تهران ـ کرج، محور‌های چالوس، هراز و فیروزکوه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین در محدوده گرم‌دره تا محمدشهر و محدوده حصارک سنگین است.

وی افزود: در آزادراه تهران ـ قزوین ـ کرج نیز در محدوده‌های کمالشهر و گلشهر، ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه تهران ـ ساوه در محدوده احمدآباد مستوفی، محور تهران ـ شهریار در برخی مقاطع و محور تهران ـ پاکدشت در محدوده خاورشهر، ترافیک سنگین جریان دارد.

محرابی‌نیا درباره آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور نیز گفت: تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس تا اطلاع بعدی ممنوع است و در مسیر جنوب به شمال این محور نیز ترافیک سنگین در محدوده زنگوله تا سیاه‌بیشه گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه تهران ـ شمال در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل تونل شماره ۱۸ تا انتهای تونل البرز و همچنین در مسیر آزادراه تهران ـ پردیس تا ابتدای آزادراه، ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور بیان کرد: در محور هراز نیز در مسیر شمال به جنوب، محدوده سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه است. همچنین در محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب، محدوده امین‌آباد و در محور قدیم تهران ـ بومهن، محدوده جاجرود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی با اشاره به وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی تصریح کرد: تردد در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران ـ شمال، محورهای چالوس، فیروزکوه و هراز در مسیر شمال به جنوب روان است و سایر محورهای شمالی نیز فاقد مداخلات جوی هستند.

محرابی‌نیا درباره شرایط جوی جاده‌های کشور نیز گفت: در برخی محورهای استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، آذربایجان غربی و ایلام بارش باران گزارش شده است.

وی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر با اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی، زمان و مسیر سفر خود را مدیریت کنند.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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