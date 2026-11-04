باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی- امیر قادری روز چهارشنبه پس از نشست مشترک وبیناری وزیر راه و شهرسازی با استانداران و ستاد‌های مدیریت بحران استان‌های درگیر با سامانه بارشی پیش‌رو، اظهار داشت: با توجه به نشست امروز که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار شد، سازمان هواشناسی برای ۱۰ تا ۱۱ استان کشور از جمله کردستان، شرایط بارندگی بالاتر از نرمال را برای روز‌های شنبه و یکشنبه پیش‌بینی کرده که آغاز آن از بعدازظهر جمعه خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه این سامانه بارشی کل استان را در بر خواهد گرفت، افزود: شدت بارش‌ها در مناطق غربی استان بیشتر خواهد بود و به همین دلیل، جلسه اضطراری شورای هماهنگی مدیریت بحران استان به‌صورت وبیناری و با تأکید بر لزوم آمادگی کامل فرمانداران و دستگاه‌های خدمت‌رسان برگزار شد.

قادری با یادآوری اینکه پیش از این نیز نشست‌های ستاد بحران و همایش شهرداران استان با محوریت آمادگی در برابر پدیده‌های جوی و مخاطرات احتمالی برگزار شده است، تصریح کرد: شهر‌های کوهستانی کردستان از قدیم‌الایام با پدیده سیلاب آشنا بوده‌اند و موضوع تازه‌ای نیست، اما با توجه به اینکه حجم بارش‌های پیش‌بینی‌شده در این مقطع فراتر از نرمال است، رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان عزیز ضرورت دارد.

سرپرست معاونت عمرانی استاندار کردستان خطاب به شهروندان توصیه کرد: مردم شریف استان به‌ویژه در روز‌های پایانی هفته و روز شنبه، از هرگونه توقف، اتراق و تردد در حریم و بستر رودخانه‌ها و حوزه‌های آبریز مستعد سیلاب جداً خودداری کنند تا شاهد بروز هیچ‌گونه حادثه ناگواری نباشیم.

وی در خصوص وضعیت سد‌های استان نیز خاطرنشان کرد: خوشبختانه سد‌های کردستان از ظرفیت آبگیری مناسبی برخوردارند و جای نگرانی نیست. با این حال، مدل‌های هواشناسی مرتباً در حال تغییر و رصد دقیق هستند و ستاد مدیریت بحران استان نیز به صورت مستمر تحولات جوی را پایش می‌کند.

قادری در پایان از برگزاری نشست مجدد شورای هماهنگی مدیریت بحران استان در روز پنجشنبه جهت بررسی آخرین مدل‌های هواشناسی و اتخاذ تصمیمات مقتضی خبر داد و گفت: اطلاعات و توصیه‌های تکمیلی به‌صورت مرتب از طریق رسانه‌های رسمی به اطلاع مردم شریف استان خواهد رسید.