باشگاه خبرنگاران جوان - سید سعید شاهرخی روز چهارشنبه در جلسه بررسی تمهیدات و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی ناشی از بارش‌ها ضمن اشاره به تلاش‌های دستگاه‌های اجرایی افزود: تعامل و همپوشانی ماموریت‌ها و مساعدت دستگاه‌های اجرایی در دوره فعلی قابل توجه است که این سطح از هماهنگی بدون برخورداری از مدیران توانمند، آگاه و بهره‌مند از نگاه کارشناسی امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه عملکرد مجموعه مدیران استان در انجام ماموریت‌های سازمانی و همکاری بین بخشی قابل قبول بوده است، ادامه داد: این هماهنگی و تعامل باید با حساسیت بیشتری در موضوع مدیریت بحران و آمادگی برای مواجهه با حوادث احتمالی دنبال شود.

شاهرخی با اشاره به هشدار‌های صادرشده درباره پدیده ال نینو و احتمال تغییرات قابل توجه در الگو‌های بارشی کشور، گفت: از مدت‌ها قبل بر ضرورت پاکسازی مسیر‌های عبور آب، لایروبی مسیل‌ها، رفع موانع احتمالی و افزایش آمادگی دستگاه‌های مربوطه تاکید شده است.

وی با اشاره به عملکرد مناسب دستگاه‌های امدادی و خدماتی در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم و شرایط خاص کشور افزود: تجربه و آمادگی مجموعه‌های امدادی در چنین شرایطی نشان داد دستگاه‌ها از ظرفیت و توان مناسبی برای مدیریت موقعیت‌های دشوار برخوردار هستند و باید این آمادگی در سایر حوزه‌ها نیز حفظ و تقویت شود.

احتمال بارش‌های سنگین و ضرورت آمادگی مستمر

استاندار لرستان با بیان اینکه بارش نزولات آسمانی برکت و رحمت الهی است، اظهار کرد: امیدواریم در ایام پیش رو شاهد بارش‌های فراوان بدون خسارت و آسیب به مناطق مختلف باشیم.

شاهرخی با تاکید بر اینکه بخشی از جلوگیری از خسارات احتمالی به میزان آمادگی دستگاه‌های اجرایی بستگی دارد، عنوان کرد: مدیران باید در برنامه‌های اجرایی و عملیاتی مجموعه‌های خود این احتمال را در نظر بگیرند که در هر لحظه ممکن است بارش‌های سنگین، حتی در حدود ۱۰۰ میلیمتر برای برخی مناطق رخ دهد.

وی با اشاره به تجربه سیلاب‌های گذشته و بارش‌های شدید در برخی استان‌ها بیان کرد: در حوادث گذشته علاوه بر حجم بالای بارندگی عواملی مانند وقوع چند موج بارشی و افزایش ناگهانی دما نیز در تشدید خسارات موثر بوده است به گونه‌ای که افزایش ۱۵ تا ۲۰ درجه‌ای دما در برخی مناطق موجب ذوب سریع برف در ارتفاعات و اضافه شدن حجم قابل توجهی از رواناب به جریان آب شد.

آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی در شهرستان‌ها

استاندار لرستان با ارزیابی مثبت از وضعیت آمادگی دستگاه‌های اجرایی استان گفت: با تلاش مدیران توانمند، فرمانداران و مجموعه‌های اجرایی در شهرستان‌ها شرایط مناسبی برای مدیریت حوادث احتمالی فراهم شده و عملکرد دستگاه‌ها در مجموع قابل قبول است.

شاهرخی با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد: اعتماد و اطمینان به توان مدیریتی مجموعه استان وجود دارد، اما این موضوع نباید موجب کاهش حساسیت و غفلت از آمادگی‌های ضروری شود.

وی ادامه داد: لازم است پس از این جلسه نیز آمادگی ایجادشده در دستگاه‌ها با جدیت حفظ و وضعیت نیرو‌های عملیاتی، رانندگان، نیرو‌های فنی، تکنسین‌ها، گروه‌های امدادی و آتش‌نشانی در مرکز استان و همه شهرستان‌ها به صورت مستمر بررسی شود.

استاندار لرستان تاکید کرد: همه دستگاه‌های مسئول باید تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی خود را در وضعیت آماده‌باش قرار دهند تا در صورت وقوع بارش‌های شدید و حوادث احتمالی، خدمات‌رسانی و امدادرسانی بدون وقفه انجام شود.

دستگاه‌های اجرایی برای ۷۲ ساعت آینده در آماده‌باش ۱۰۰ درصدی باشند

استاندار لرستان با تاکید بر ضرورت آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان استان در برابر احتمال وقوع بارش‌ها و سیلاب، گفت: ۷۲ ساعت آینده برای استان‌های غرب کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و همه دستگاه‌ها باید با بسیج امکانات و نیروی انسانی، برای مواجهه با شرایط احتمالی آماده باشند.

شاهرخی با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و هشدار‌های صادرشده اظهار کرد: با توجه به شرایط پیش‌رو، استان در آماده‌باش کامل قرار دارد و لازم است تمامی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران با ظرفیت ۱۰۰ درصدی در میدان باشند.

وی با بیان اینکه مسئولیت حفظ امنیت و آسایش مردم بر عهده مجموعه مدیریتی استان است، افزود: مردم در نقاط مختلف استان همواره به مجموعه مدیریتی و اجرایی اعتماد دارند و این مسئولیت سنگینی بر دوش ما قرار می‌دهد بنابراین نباید در مواجهه با حوادث احتمالی غافلگیر شویم.

استاندار لرستان از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تمامی امکانات، تجهیزات و نیرو‌های انسانی خود را برای شرایط اضطراری آماده کنند و گفت: در وضعیت آماده‌باش، هیچ عذری از جمله نقص خودرو، نبود راننده یا در دسترس نبودن نیروی انسانی پذیرفتنی نیست.

شاهرخی با تاکید بر ضرورت بررسی و آزمایش تجهیزات عملیاتی بیان کرد: همه امکانات باید از هم‌اکنون بررسی، آماده‌سازی و در اختیار مسئولان مربوطه باشد تا در صورت نیاز، عملیات امدادرسانی و مدیریت حادثه بدون وقفه انجام شود.

ضرورت آمادگی فرمانداران، بخشداران و دهیاران

وی با اشاره به لزوم هماهنگی در سطوح مختلف مدیریتی استان تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های عضو ستاد بحران باید حداکثر تا فردا پنجشنبه جلسات توجیهی لازم را با فرمانداران، بخشداران و دهیاران برگزار کنند تا همه مسئولان محلی نیز از شرایط پیش‌رو مطلع بوده و در آمادگی کامل قرار گیرند.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت استقرار متناسب امکانات در مناطق دارای احتمال خطر بیشتر تاکید کرد و گفت: نباید در زمان وقوع حادثه مجبور شویم تجهیزات را از دورترین نقاط استان به مناطق آسیب‌دیده منتقل کنیم، بلکه لازم است با توجه به پیش‌بینی‌ها و میزان تهدید، امکانات و نیرو‌های عملیاتی از قبل در مناطق مورد نیاز مستقر شوند.

شاهرخی با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌ها افزود: آرایش نیرو‌ها و تجهیزات باید متناسب با شرایط احتمالی و میزان خطر در مناطق مختلف استان تنظیم شود و همه رده‌های عملیاتی در دسترس باشند.

وی با تاکید بر ضرورت اطمینان از باز بودن مسیر رودخانه‌ها، مسیل‌ها و دهانه پل‌ها اظهار کرد: نباید تصور کنیم پاکسازی‌هایی که طی دو تا سه ماه گذشته انجام شده، همچنان بدون مشکل باقی مانده از این رو لازم است همه مسیر‌های پرخطر مجددا بررسی و در صورت نیاز عملیات پاکسازی تکرار شود.

استاندار لرستان با اشاره به تجربه تلخ سیلاب دهه ۹۰ در منطقه ویسیان گفت: در آن حادثه، تجمع چند اصله درخت در دهانه یک پل موجب انسداد مسیر و بروز سیلاب گسترده و تلفات انسانی شد بنابراین لازم است بخشداران و دهیاران با همکاری دستگاه‌های متولی، رودخانه‌ها، مسیر‌های عبور آب و دهانه پل‌ها را به‌صورت دقیق کنترل کنند.

اطلاع‌رسانی عمومی و پرهیز از سفر‌های غیرضروری

شاهرخی اطلاع‌رسانی به‌موقع و همکاری مردم را از الزامات مدیریت بحران دانست و افزود: بخشی از مسئولیت بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، اما همراهی مردم نیز اهمیت زیادی دارد و باید با استفاده از ظرفیت صداوسیما، رسانه‌ها، فضای مجازی و روابط عمومی دستگاه‌ها، هشدار‌های لازم به شکل گسترده منتشر شود.

وی تاکید کرد: مردم باید از اسکان و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیر‌های سیلابی خودداری کنند و در شرایط ناپایدار جوی از حضور در مناطق پرخطر بپرهیزند.

استاندار لرستان با اشاره به احتمال بروز حوادث در جاده‌ها گفت: پلیس راه و راهور باید با ستاد مدیریت بحران هماهنگی مستمر داشته باشند و در مسیر‌هایی پرخطر، محدودیت تردد اعمال کنند تا از گرفتار شدن مردم در محور‌های سیلابی جلوگیری شود.

شاهرخی از مردم استان خواست طی ۴۸ تا ۷۲ ساعت آینده از انجام سفر‌های غیرضروری خودداری کنند و افزود: با توجه به پایان هفته و احتمال افزایش ترددها، ضروری است هشدار‌های لازم از طریق بخش‌های خبری، زیرنویس تلویزیونی و کانال‌های اطلاع‌رسانی دستگاه‌های اجرایی به مردم منتقل شود.

مدیریت مصرف انرژی و حضور عملیاتی مدیران در میدان

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد و گفت: همه دستگاه‌ها باید برای مدیریت مصرف برق، آب و گاز تلاش کنند و در این زمینه نیز جلسه‌ای جداگانه برگزار خواهد شد.

شاهرخی با اشاره به اهمیت حضور به‌موقع اعضای ستاد مدیریت بحران در جلسات و عملیات میدانی اظهار کرد: جلسات ستاد با مسئولیت و ریاست استاندار یا مسئولان تعیین‌شده برگزار می‌شود و حضور دقیق و به‌موقع مدیران در این نشست‌ها ضروری است.

وی با تاکید بر اینکه شرایط آماده‌باش با جلسات عادی مدیریتی متفاوت است، افزود: مدیران و نیرو‌های عملیاتی باید متناسب با ماموریت تخصصی خود با لباس عملیاتی و تجهیزات مربوطه در میدان حضور یابند.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ آمادگی همه دستگاه‌ها برای عبور ایمن از شرایط پیش‌رو گفت: انتظار می‌رود تمامی مدیران با احساس مسئولیت و حضور میدانی، از همه ظرفیت‌های استان برای صیانت از جان و امنیت مردم استفاده کنند.

پاکسازی برخی رودخانه‌ها و مسیل‌های استان پس از سال‌ها انجام شد

استاندار لرستان گفت: با برگزاری جلسات مستمر ستاد مدیریت بحران در مرکز استان و بیش از ۳۰ جلسه هماهنگی در شهرستان‌ها، اقدامات لازم برای پاکسازی مسیل‌ها، رودخانه‌ها و دهانه پل‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی انجام شده است.

شاهرخی افزود: در این زمینه شهرداری‌ها، شرکت آب منطقه‌ای، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سایر دستگاه‌های مرتبط همکاری و مشارکت مطلوبی داشته‌اند و با توجه به محدودیت اعتبارات، از ظرفیت‌های مختلف استان برای انجام اقدامات پیشگیرانه استفاده شده است.

استاندار لرستان با اشاره به پاکسازی و لایروبی مسیر برخی رودخانه‌ها پس از سال‌ها بیان کرد: در برخی مناطق پس از ۲۳ سال، عملیات لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها به‌صورت کامل انجام شد که اقدامی مهم در کاهش خطرات احتمالی ناشی از بارندگی‌ها به شمار می‌رود.

شاهرخی ادامه داد: پیش از برگزاری جلسه ستاد بحران نیز با مسئولان متناظر وزارتخانه‌ها در ستاد مدیریت بحران کشور نشست هماهنگی برگزار شد و خوشبختانه در حال حاضر مشکل خاصی در زمینه آمادگی استان وجود ندارد.

بر اساس اعلام هواشناسی سامانه بارشی و سیلابی جدید از امروز تا یکشنبه هفته آینده در لرستان فعال است.