معاون قوه قضائیه گفت: کشور ایران بیش از هر زمان دیگری به اتحاد نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام سیدمحسن موسوی امروز پس از راهپیمایی ۱۳ آبان در شهرکرد، با اشاره به اهمیت وحدت میان مردم و مسئولان اظهار داشت: امروز میان ارکان نظام، رؤسای قوا، رهبری و رئیس‌جمهور همدلی و انسجام وجود دارد و این وحدت باید در سطح جامعه نیز تقویت شود. کشور بیش از هر زمان دیگری به اتحاد، خدمت‌رسانی به مردم و تداوم حضور آنان در صحنه نیاز دارد.

وی با قدردانی از حضور مردم چهارمحال و بختیاری در اجتماعات و مراسم ملی و مذهبی، اظهار کرد: مردم این استان از سال‌های گذشته تاکنون همواره در حمایت از نظام جمهوری اسلامی و ولایت پیشگام بوده‌اند و در مقاطع مختلف، حضوری فراتر از انتظار داشته‌اند. این مردم شایسته احترام و خدمت هستند و مسئولان باید با تمام توان برای پیگیری مشکلات و رفع دغدغه‌های آنان تلاش کنند.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با اشاره به نقش مردم ایران در پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی افزود: ملت ایران طی ۴۷ سال گذشته در شرایط دشوار، از جمله دوران تحریم‌ها و جنگ تحمیلی، هر زمان که کشور به حضور آنان نیاز داشته، به میدان آمده‌اند و پشتیبانی خود از نظام و انقلاب را نشان داده‌اند. مردم نه‌تنها باری بر دوش نظام نبوده‌اند، بلکه همواره از مهم‌ترین پشتوانه‌های آن به شمار رفته‌اند و استقامت آنان در عرصه‌های مختلف، جایگاه ایران را در جهان ارتقا داده است.

موسوی با یادآوری دوران دفاع مقدس هشت‌ساله تصریح کرد: در آن مقطع، رژیم بعث عراق با برخورداری از حمایت قدرت‌های جهانی و تجهیزات گسترده نظامی به ایران حمله کرد، اما ملت ایران با لبیک به فرمان امام خمینی (ره) در برابر دشمن ایستادند. مردم چهارمحال و بختیاری نیز در این دوران نقش مؤثری داشتند و تیپ ۴۴ قمربنی‌هاشم (ع) این استان در طول جنگ هیچ‌گاه در برابر دشمن شکست نخورد. همچنین سرداران بزرگی از این خطه برای دفاع از کشور به میدان رفتند و نام و یاد آنان در تاریخ استان ماندگار شده است.

وی با اشاره به تعبیر امام خمینی (ره) درباره آگاهی و بصیرت مردم ایران نسبت به مردم دوران پیامبر اکرم (ص) بیان کرد: مردم آن دوران با اهل‌بیت پیامبر (ص) رفتار شایسته‌ای نداشتند و حوادثی همچون واقعه کربلا را رقم زدند، اما ملت ایران در طول انقلاب اسلامی با شناخت و آگاهی، هر جا که نیاز بوده، برای حمایت از ولایت و نظام در صحنه حاضر شده و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به حضور مردم در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم خاطرنشان کرد: ملت ایران در این مقاطع نیز با حضور در میدان و حمایت از ولایت فقیه و نیرو‌های مسلح، حماسه آفریدند. در جریان جنگ تحمیلی سوم، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی توانستند به پایگاه‌های نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه آسیب وارد کنند. آمریکا تصور می‌کرد ایران بیش از سه روز در برابر حملات دوام نخواهد آورد، اما پاسخ نیرو‌های مسلح از همان ساعات ابتدایی، محاسبات دشمن را با شکست مواجه کرد.

موسوی با تأکید بر ضرورت قدردانی از توان دفاعی کشور گفت: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و تجهیزات دفاعی که حاصل تلاش دانشمندان و متخصصان کشور، از جمله شهید طهرانی‌مقدم و همکارانش است، در برابر تهدید‌ها ایستادگی کردند و پایگاه‌های آمریکا را هدف قرار دادند. امروز حتی رئیس‌جمهور آمریکا نیز به قدرت و توان جمهوری اسلامی اذعان کرده است؛ اقتداری که باید آن را حاصل ایستادگی مردم، توان نیرو‌های مسلح و رهبری نظام دانست.

وی با بیان اینکه ملت ایران نباید جنایت‌های آمریکا را فراموش کنند، افزود: شعار مرگ بر آمریکا باید نسل به نسل و سینه به سینه منتقل شود؛ چراکه این شعار به معنای مخالفت با استکبار، تروریسم، تحریم و جنایت است. مردم ایران داغ از دست دادن رهبر شهید و شهدای خود را فراموش نخواهند کرد و انتقام خون رهبر شهید و دیگر شهدا گرفته خواهد شد. باید یاد و خاطره شهدا و دانشمندانی که در شکل‌گیری اقتدار دفاعی کشور نقش داشتند، زنده نگه داشته شود.

رئیس مرکز حل اختلاف کشور با هشدار نسبت به تداوم تهدید‌های دشمن تأکید کرد: نباید تصور کرد که دشمن از تلاش برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی دست برداشته است. اگر مردم برای لحظه‌ای صحنه را ترک کنند و پشتیبانی خود از نظام را کنار بگذارند، دشمن به‌تدریج پیشروی خواهد کرد. آمریکا تمام توان خود را به میدان آورد، اما نتوانست به اهدافش دست یابد و امروز بسیاری از کشور‌ها به این واقعیت اذعان دارند.

وی با اشاره به جایگاه ایران در جهان اسلام اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران امروز در برابر جبهه استکبار ایستاده است و اگر این کشور در برابر دشمن شکست بخورد، پیامد‌های آن تنها به ایران محدود نخواهد شد، بلکه جایگاه اسلام و جریان اسلام‌خواهی نیز آسیب خواهد دید. با این حال، حضور و پشتیبانی مردم اجازه نخواهد داد دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.

موسوی در پایان با تأکید بر اهمیت مقابله با جنگ شناختی دشمن گفت: دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی، تلاش می‌کند از مسیر جنگ شناختی به کشور آسیب وارد کند و این نوع تقابل از جنگ نظامی نیز اهمیت بیشتری دارد. باید مراقب بود در زمین دشمن بازی نکنیم و اجازه ندهیم اختلاف‌افکنی‌ها و سخنان وحدت‌شکن، انسجام جامعه را خدشه‌دار کند؛ چراکه در شرایط کنونی، کشور بیش از هر زمان به وحدت مردم و مسئولان، خدمت‌رسانی و استمرار حضور مردم در صحنه نیاز دارد.