تیم فوتبال گل‌گهر در دور برگشت لیگ قهرمانان آسیا۲، برابر آرکاداغ ترکمنستان شکست خورد تا شانس‎‌‎ صعودش به حداقل برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در چهارمین بازی و از دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه آرکاداغ ترکمنستان به مصاف آرکاداغ رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. احمد آتایف دقیقه ۷۷ تنها گل این بازی را به ثمر رساند.  

ترکیب گل‌گهر سیرجان 

 فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان، علیرضا علیزاده، عرفان معصومی، امید عالیشاه (۷۱ - محمدرضا عباسی)، مجید علیاری، امیر جعفری (۶۷ - پدرام قاضی‌پور)، احمد زنده‌روح، محمدامین کاظمیان، سهیل صحرایی و لویی بن حسین (۶۷ - محمد بردبار).

داور: رازلان جوفری از مالزی
اخطار: عرفان معصومی از گل‌گهر و آناگولیف از آرکاداغ

شاگردان مهدی رحمتی که نیاز مبرم به سه امتیاز داشتند در نیمه نخست نمایش چندان خوبی نشان ندادند. در نیمه دوم، انتظار می‌رفت گل‌گهر موقعیت‌های بیشتری خلق کند، اما این تیم میزبان بود که دقیقه ۶۴ تیر دروازه نماینده ایران را لرزاند. آرکاداغ که از حضور تماشاگران خود بهره می‌برد دقیقه ۷۷ روی اشتباه بازیکنان گل‌گهر به گل رسید. پس از این گل، شاگردان رحمتی موفق به جبران نشدند.

گل‌گهر در شرایطی این شکست را متحمل شد که چند بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت و در مجموع نتوانست نمایش قابل قبولی ارائه کند

شاگردان مهدی رحمتی با این نتیجه و کسب ۲ امتیاز در قعر گروه B قرار گرفتند و شانس پایینی برای صعود دارند. آرکاداغ به لطف برتری مقابل نماینده ایران با ۷ امتیاز در رده دوم ایستاد.

دیدار بعدی شاگردان رحمتی، چهارم آذرماه مقابل الجزیره در امارات خواهد بود.  

در دیگر دیدار این گروه، تیم‌های المحرق بحرین و الجزیره امارات امشب در منامه به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

برچسب ها: تیم فوتبال گل گهر سیرجان ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
رحیم پور:
بزرگترین ظلم به نمایندگان ما گرفتن حق میزبانی در آسیاست/ تیم‌های ما شانسی برای صعود ندارند
لیگ قهرمانان آسیا ۲؛
گل گهر ۰ - ۰ آرکاداغ/ کار سخت شاگردان رحمتی برای صعود
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا
گل‌گهر - آرکاداغ ترکمنستان/ شاگردان رحمتی به دنبال قطع باخت‌های متوالی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین زنده یاد حسن حبیبی اعلام شد
گل گهر - آرکاداغ؛ شاگردان مهدی رحمتی در اندیشه اولین برد آسیایی
افشای مدرک پرسپولیس برای دفاع در پرونده بیفوما
اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد
ماشاریپوف؛ مغز متفکر استقلال در شب درخشش آسانی
یامال پادشاه گلزنان زیر ۲۰ سال لیگ قهرمانان اروپا شد
آرش پهالی با درخشش در المپیک جوانان، برنزی شد
نتایج پرگل و جذاب هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا
اعلام برنامه دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی ایران در بصره
اتلتیکومادرید ۰-۲ بایرن مونیخ/صعود باواریایی‌ها به رده هشتم جدول+فیلم
آخرین اخبار
علی عالی پور برنز گرفت
ماشاریپوف؛ مغز متفکر استقلال در شب درخشش آسانی
جوان‌های استقلال در مسیر اعتماد سهراب؛ فرصت یا مسئولیت؟
آسانی؛ ستاره‌ای که بار هجومی استقلال را به دوش می‌کشد
تفاهم نامه همکاری فدراسیون انجمن‌های ورزشی با فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا
دومین شکست سنگین خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا/ نگوهیانگ کره‌شمالی۶-۱ نماینده ایران
مدال‌آوری بانوی ایرانی در مسابقات جهانی مچ‌اندازی
زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین زنده یاد حسن حبیبی اعلام شد
اعلام برنامه دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی ایران در بصره
جام شانگهای؛ فرصت تازه ژیمناست‌های ایران برای درخشش بین‌المللی
اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد
آرش پهالی با درخشش در المپیک جوانان، برنزی شد
نتایج پرگل و جذاب هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا
یامال پادشاه گلزنان زیر ۲۰ سال لیگ قهرمانان اروپا شد
منچستریونایتد ۳ - ۲ رم/ بازگشت تماشایی منچستریونایتد؛ کونیا اخراج شد، اما ستاره زمین ماند+فیلم
اتلتیکومادرید ۰-۲ بایرن مونیخ/صعود باواریایی‌ها به رده هشتم جدول+فیلم
از احتمال سقوط یونایتد تا تغییر محل میزبانی تراکتور
افشای مدرک پرسپولیس برای دفاع در پرونده بیفوما
گل گهر - آرکاداغ؛ شاگردان مهدی رحمتی در اندیشه اولین برد آسیایی
فاینورد ۰ - ۳ اینترمیلان/ پیروزی قاطع نراتزوری در روتردام
بارسلونا ۳ - ۰ استون ویلا/ بارسایی‌ها در نقش مدعی ظاهر شدند + فیلم
اتلتیکو مادرید ۰ - ۲ بایرن مونیخ/ باواریایی‌ها مادرید را فتح کردند + فیلم