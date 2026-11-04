باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه- تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان در چهارمین بازی و از دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امروز (چهارشنبه) از ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه آرکاداغ ترکمنستان به مصاف آرکاداغ رفت و با نتیجه یک بر صفر شکست خورد. احمد آتایف دقیقه ۷۷ تنها گل این بازی را به ثمر رساند.

ترکیب گل‌گهر سیرجان

فرزین گروسیان، مجتبی نجاریان، علیرضا علیزاده، عرفان معصومی، امید عالیشاه (۷۱ - محمدرضا عباسی)، مجید علیاری، امیر جعفری (۶۷ - پدرام قاضی‌پور)، احمد زنده‌روح، محمدامین کاظمیان، سهیل صحرایی و لویی بن حسین (۶۷ - محمد بردبار).

داور: رازلان جوفری از مالزی

اخطار: عرفان معصومی از گل‌گهر و آناگولیف از آرکاداغ

شاگردان مهدی رحمتی که نیاز مبرم به سه امتیاز داشتند در نیمه نخست نمایش چندان خوبی نشان ندادند. در نیمه دوم، انتظار می‌رفت گل‌گهر موقعیت‌های بیشتری خلق کند، اما این تیم میزبان بود که دقیقه ۶۴ تیر دروازه نماینده ایران را لرزاند. آرکاداغ که از حضور تماشاگران خود بهره می‌برد دقیقه ۷۷ روی اشتباه بازیکنان گل‌گهر به گل رسید. پس از این گل، شاگردان رحمتی موفق به جبران نشدند.

گل‌گهر در شرایطی این شکست را متحمل شد که چند بازیکن خود را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت و در مجموع نتوانست نمایش قابل قبولی ارائه کند

شاگردان مهدی رحمتی با این نتیجه و کسب ۲ امتیاز در قعر گروه B قرار گرفتند و شانس پایینی برای صعود دارند. آرکاداغ به لطف برتری مقابل نماینده ایران با ۷ امتیاز در رده دوم ایستاد.

دیدار بعدی شاگردان رحمتی، چهارم آذرماه مقابل الجزیره در امارات خواهد بود.

در دیگر دیدار این گروه، تیم‌های المحرق بحرین و الجزیره امارات امشب در منامه به مصاف یکدیگر خواهند رفت.