فرآیند ثبت درخواست محدوده‌های معدنی در استان آذربایجان‌غربی، مطابق برنامه زمان‌بندی اعلام‌شده از سوی دفتر اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت، از روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - خیرخواه مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی با اعلام این خبر و با اشاره به اینکه فعلاً محدودیت زمانی خاصی برای ثبت و ورود به سامانه تعیین نشده است، اظهار داشت: متقاضیان واجد شرایط که دارای گواهی صلاحیت فنی و مالی معتبر هستند، می‌توانند با مراجعه به سامانه کاداستر، درخواست خود را برای ثبت محدوده مورد نظر ثبت کنند.

وی در خصوص مراحل این فرآیند افزود: در گام نخست، متقاضیان واجد شرایط باید مشخصات و مستندات مربوط به بررسی صلاحیت را در سامانه کاداستر بارگذاری کنند و پس از تأیید، به مرحله درج مختصات محدوده مد نظر وارد شوند.

مدیرکل صمت استان خاطرنشان کرد: در صورت آزاد و بلامعارض بودن محدوده درخواستی، منطقه به نام متقاضی ثبت شده و فرآیند انجام استعلامات موضوع ماده ۲۴ قانون معادن کلید خواهد خورد.

وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر، فرآیند ثبت درخواست‌های معدنی در سامانه کاداستر صرفاً برای محدوده‌های معدنی آزاد و غیربلوکه امکان‌پذیر است و تا اطلاع ثانوی شامل محدوده‌های بلوکه‌شده نخواهد شد.

برچسب ها: محدوده معدنی ، صمت
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