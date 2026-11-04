پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا، سهام شرکت‌های تسلا و اسپیس‌ایکس افت کرده و بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ثروت ایلان ماسک کاهش یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پس از آنکه دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا را به دست گرفتند، سهام شرکت‌های تسلا و اسپیس‌ایکس متعلق به ایلان ماسک سقوط کرد.

سهام شرکت تسلا که تولیدکننده خودرو‌های برقی است، تا ساعت ۱۰:۳۰ صبح به وقت شرق آمریکا ۲.۶ درصد افت کرد و سهام اسپیس‌ایکس، شرکت سازنده موشک، نیز ۲.۱ درصد کاهش یافت.

این افت قیمت سهام در ساعات اولیه معاملات، بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ثروت برآوردشده ماسک کاست.

ماسک که از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به شمار می‌رود، بنا بر گزارش فایننشال تایمز، حدود ۴۴۶ میلیون دلار برای حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای هزینه کرده است. بخش عمده این هزینه‌ها در ایالت تگزاس صرف شد؛ جایی که دفتر مرکزی هر دو شرکت در آن قرار دارد.

دو نامزد مورد حمایت ماسک در رقابت‌های سراسری تگزاس شکست خوردند. بر این اساس، «جیمز تالاریکو» نامزد دموکرات با شکست «کن پکستون» نامزد جمهوری‌خواه، به کرسی سنای آمریکا دست یافت و «جینا هینوجوسا» دیگر نامزد دموکرات نیز «گرگ ابوت» فرماندار جمهوری‌خواه این ایالت را شکست داد.

به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران نگران‌اند که با قدرت گرفتن دموکرات‌ها، فعالیت‌های شرکت‌های ماسک، به‌ویژه طرح توسعه مراکز داده اسپیس‌ایکس و احتمال ادغام آن با تسلا بیشتر زیر ذره‌بین کنگره قرار بگیرد.

در واقع، شرکت اسپیس‌ایکس قصد دارد ظرفیت مراکز داده خود را در تگزاس افزایش دهد. اما جینا هینوجوسا، فرماندار منتخب این ایالت در جریان انتخابات گفته بود باید ساخت مراکز داده جدید متوقف شود تا زمانی که مردم محلی بتوانند درباره محل احداث آنها نظر بدهند. او همچنین تأکید کرده بود شرکت‌ها باید ثابت کنند فعالیت این مراکز باعث افزایش قبوض آب و برق مردم نمی‌شود. بنابراین، احتمال دارد طرح توسعه اسپیس‌ایکس با محدودیت یا نظارت بیشتری روبه‌رو شود.

از سوی دیگر، اگر ماسک بخواهد دو شرکت فناوری خود را با یکدیگر ادغام کند، چنین اقدامی ممکن است نیازمند بررسی‌های قانونی و نظارتی باشد. با در اختیار گرفتن هر دو مجلس کنگره از سوی دموکرات‌ها، امکان بررسی دقیق‌تر فعالیت‌های تجاری ماسک و طرح‌های احتمالی او افزایش می‌یابد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: ایلان ماسک ، اسپیس ایکس ، سقوط سهام
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