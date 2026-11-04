سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از انهدام و رهگیری و یک فروند پهپاد MQ ۱ در آسمان جزیره قشم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: دقایقی پیش پانزدهمین پهپاد MQ ۱ آمریکایی توسط سامانه نوین پدافند پیشرفته سپاه و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در آسمان جزیره قشم رهگیری و منهدم شد.

در این اطلاعیه آمده است: دشمن در شب‌های گذشته، با تشدید فعالیت‌های شناسایی و اطلاعاتی خود، تلاش‌های گسترده‌ای را با هدف شناسایی سامانه‌های پدافندی کشور آغاز کرده و هم‌زمان، با اقداماتی دسیسه‌آمیز در تنگه هرمز، درصدد تأثیرگذاری بر شرایط منطقه و کاهش قیمت جهانی نفت برآمده است.

سپاه در این اطلاعیه افزوده است: با این‌حال، این اقدامات به فضل الهی و با تلاش هماهنگ مجموعه جنگ الکترونیک و یگان‌های پدافند هوایی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با رهگیری‌های متعدد و موفق، به شکستی مفتضحانه برای دشمن انجامیده است.

در این اطلاعیه آمده است: همچنین نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با پایش مستمر و هوشمند تنگه راهبردی هرمز، بار دیگر نشان داد که مدیریت و کنترل این آبراه راهبردی، در اختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد و اقدامات دشمن برای تغییر معادلات حاکم بر این منطقه، راه به جایی نخواهد برد.

برچسب ها: سپاه پاسداران ، پهپاد
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