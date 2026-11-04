رئیس هیات سوارکاری شهرستان  آق قلا روز اول مسابقات کورس پاییزه در شهرستان آق قلا با معرفی برترین ها پایان یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - حمید موحد اظهار کرد:این مسابقات که از ساعت۱۳ امروز آغاز شده بود، چابکسواران با ۶۰ راس اسب از نژاد‌های ترکمن، دوخون وتروبرد، در سه روز متوالی در ۶ دور هزار، هزار و ۲۰۰و هزار و ۵۰۰ متری در مجموعه سوارکاری آق قلا باهم به رقابت پرداختند.

در دور اول نورمحمد بهادر، دور دوم میکائیل پیل تن، دور سوم مبین کم، در دور چهارم مهدی چپرلی، در دور پنجم آرمین آق آتابای و در دور ششم آرمین آق آتابای عنوان‌های نخست روز اول از مسابقات را کسب کردند.

در پایان این هفته از مسابقات ۲۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی به چابکسوران، مربیان و مالکان اسب‎‌های برتر این هفته تعلق گرفت.

برچسب ها: کورس پاییزه ، اسبدوانی آق قلا
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