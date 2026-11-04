باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله آملی لاریجانی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن گرامیداشت روز دانشآموز و مبارزه با استکبار جهانی، نوشت:
سیزده آبان امسال، زنجیرهٔ شکستهای سران آمریکا از میدان به صندوق رأی رسید؛ رئیسجمهور و حزبش هم سنا و هم مجلس نمایندگان را از دست دادند. او خود پذیرفت که ایران در این شکست سهیم بوده است و لکن دربارهٔ جنگ گفت: «به آن فکر نمیکنم. کار درستی کردم. باز هم همین کار را میکنم.»
این همان استکبار پلیدی است که ملت ما در برابرش ایستاد؛ قدرتی که نه قانون بینالمللی را میشنود، نه وجدان بشری را و اکنون نه حتی رأی مردم خود را؛ «وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ».
اگر چه سابقه جریانی که امروز کنگره را به دست گرفته، مانند حزب مقابل خود نشان داده غالبا مسیر سیاست خارجی را تغییر نمیدهد، اما انتخابات امروز یک «نه» بزرگ و نوعی رفراندوم نسبت به سیاست جنگطلبی آمریکا بود و اگر حزب پیروز اهل عبرت باشد، پیام این رفراندوم را دریافت خواهد کرد و فرجام جنگ افروزی را آشکارا خواهد دید.