رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شکست تحقیرآمیز امروز ترامپ و جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، نوشت: زنجیرهٔ شکست‌های سران آمریکا از میدان به صندوق رأی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت الله آملی لاریجانی با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن گرامیداشت روز دانش‌آموز و مبارزه با استکبار جهانی، نوشت:

سیزده آبان امسال، زنجیرهٔ شکست‌های سران آمریکا از میدان به صندوق رأی رسید؛ رئیس‌جمهور و حزبش هم سنا و هم مجلس نمایندگان را از دست دادند. او خود پذیرفت که ایران در این شکست سهیم بوده است و لکن دربارهٔ جنگ گفت: «به آن فکر نمی‌کنم. کار درستی کردم. باز هم همین کار را می‌کنم.»

‏این همان استکبار پلیدی است که ملت ما در برابرش ایستاد؛ قدرتی که نه قانون بین‌المللی را می‌شنود، نه وجدان بشری را و اکنون نه حتی رأی مردم خود را؛ «وَإِذَا قِیلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ».

‏اگر چه سابقه جریانی که امروز کنگره را به دست گرفته، مانند حزب مقابل خود نشان داده غالبا مسیر سیاست خارجی را تغییر نمی‌دهد، اما انتخابات امروز یک «نه» بزرگ و نوعی رفراندوم نسبت به سیاست جنگ‌طلبی آمریکا بود و اگر حزب پیروز اهل عبرت باشد، پیام این رفراندوم را دریافت خواهد کرد و فرجام جنگ افروزی را آشکارا خواهد دید.

برچسب ها: مجمع تشخیص مصلحت نظام ، آمریکا
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