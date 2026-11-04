مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: فردا پنجشنبه در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور، کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور از ادامه رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در برخی مناطق کشور خبر داد و نسبت به فعالیت سامانه بارشی با صدور هشدار نارنجی در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان هشدار داد.

وی افزود: امشب در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان در برخی ساعات رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد را شاهد خواهیم بود.

او گفت: امشب در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان به دلیل شدت فعالیت سامانه بارشی، هشدار سطح نارنجی صادر شده و این مناطق شرایط جوی ناپایداری را تجربه کردند.

وی افزود: همچنین در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی شده است.

وی افزود: فردا پنجشنبه در نیمه غربی و نیمه شمالی کشور، کاهش نسبی دما رخ خواهد داد.

ضیائیان گفت: آب های خلیج فارس نیز طی سه روز آینده مواج و متلاطم پیش‌بینی می‌شود و به صیادان و شناورهای دریایی توصیه می‌شود نکات ایمنی را رعایت کنند