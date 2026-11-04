باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر مدرسه شجره طیبه میناب و از بازماندگان حادثه شهادت دانش‌آموزان و معلمان این مدرسه، با حضور در ویژه‌برنامه «روایت مقاومت» شبکه تهران، به بیان روایت تلخ روز حادثه و شهادت جمعی از دانش‌آموزان، معلمان و اولیای این مدرسه پرداخت.

سمانه کمالی با معرفی خود به‌عنوان معلمی که هشت سال در کنار دانش‌آموزان و همکاران شهیدش در مدرسه شجره طیبه فعالیت داشته است، گفت: امروز به‌عنوان مدیر این مدرسه، برای ادامه راه شهدا تلاش می‌کنم و بار دیگر پرچم مدرسه شجره را برافراشته‌ایم.

وی با اشاره به روز حادثه اظهار کرد: مانند روز‌های گذشته وارد مدرسه شدیم و هیچ تصوری از وقوع چنین حادثه‌ای نداشتیم. آن روز برای ما مثل همیشه آغاز شد، اما پایانی بسیار تلخ داشت.

این معلم بازمانده با بیان اینکه در این حادثه شمار زیادی از دانش‌آموزان، معلمان و اولیای مدرسه به شهادت رسیدند، گفت: در ساعت ۱۱:۲۲ روز ۹ اسفند، نخستین انفجار به مجموعه مدرسه اصابت کرد و دو انفجار دیگر نیز در فاصله چند ثانیه رخ داد که در پی آن بخش عمده‌ای از ساختمان مدرسه تخریب شد.

کمالی با توصیف لحظات پس از حادثه افزود: وقتی به مدرسه رسیدم، دیگر مدرسه‌ای وجود نداشت؛ کلاس‌های درس و صدای خنده دانش‌آموزان جای خود را به صحنه‌ای داد که هرگز از ذهنم پاک نمی‌شود. آن روز، روزی بسیار سخت و سنگین بود و ثانیه‌های آن به اندازه سال‌ها می‌گذشت.

وی با اشاره به صحنه‌های دلخراش پس از انفجار، از فداکاری معلمانی یاد کرد که تا آخرین لحظه برای نجات دانش‌آموزان تلاش کردند و برخی از آنان در حالی زیر آوار پیدا شدند که کودکان را در آغوش گرفته بودند

این معلم در ادامه با بیان اینکه روایت این داغ و مصیبت بسیار دشوار است، خاطرنشان کرد: آنچه در مدرسه شجره طیبه رخ داد، صحنه‌هایی از مظلومیت و شهادت بود که نمی‌توان به‌سادگی آن را توصیف کرد.

کمالی در پایان با تأکید بر ادامه مسیر شهدای مدرسه شجره طیبه، از تلاش برای احیای دوباره این مدرسه و زنده نگه داشتن یاد دانش‌آموزان و همکاران شهیدش سخن گفت.

گفتنی است ویژه‌برنامه «روایت مقاومت» چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه به تهیه‌کنندگی آرمین عابدینی از شبکه تهران پخش شد.