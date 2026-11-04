ونس جنگ آمریکا علیه ایران را عامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات و از دست رفتن کنترل کنگره دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، جنگ آمریکا با ایران را عامل شکست سنگین حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای دانست.

ونس نوشت: «دلیل واقعی شکست ما تقریبا برای همه آشکار است. دلیل شکست ما جنگ است. خود رئیس جمهور این را دیشب گفت. اگر می‌خواهید استدلال کنید که این جنگ ارزشش را داشت و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده بهای قابل‌قبولی بود، این کار را بکنید».

معاون ترامپ با اشاره به چرخش آرای شهروندان آمریکایی افزود: «مشکل اصلی این است که بسیاری از کسانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ و ونس رأی داده بودند، در سال ۲۰۲۶ به دموکرات‌ها رأی دادند».

این اظهارات در شرایطی مطرح شده است که ونس در آستانه احتمال نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ تلاش می‌کند خود را از جنگی که با مخالفت عمومی روبه‌رو شده است، دور نگه دارد.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز گذشته برگزار شد و رأی‌دهندگان برای انتخاب اعضای مجلس نمایندگان و بخشی از کرسی‌های سنا به پای صندوق‌های رأی رفتند. در رقابت‌های سنا، دموکرات‌ها با ۵۴ کرسی (با احتساب دو سناتور مستقل همسو با این حزب) در برابر ۴۴ کرسی جمهوری‌خواهان پیشتاز هستند. در مجلس نمایندگان نیز تاکنون نتیجه ۳۶۷ کرسی از مجموع ۴۳۵ کرسی مشخص شده است. دموکرات‌ها ۲۲۸ کرسی و جمهوری‌خواهان ۱۳۹ کرسی به دست آورده‌اند و شمارش آرا در حوزه‌های باقی‌مانده ادامه دارد.

این نتایج شکستی سنگین برای حزب جمهوری‌خواه است و می‌تواند عملکرد دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را طی دو سال آینده تحت تاثیر قرار دهد.

ترامپ امروز در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز و روزنامه وال‌استریت ژورنال، تأثیر جنگ ایران بر شکست جمهوری‌خواهان را تأیید کرد. او در گفت‌و‌گو با فاکس‌نیوز گفت: «فکر می‌کنم بخشی از این نتیجه به ایران مربوط بود».

او در گفت‌و‌گو با وال‌استریت ژورنال نیز اظهار کرد: «ایران بخشی از این ماجرا بود.»

ترامپ همچنین درباره تأثیر افزایش قیمت سوخت بر نتیجه انتخابات گفت: «فکر نمی‌کنم مسئله خود جنگ باشد؛ فکر می‌کنم مسئله قیمت بنزین است. مردم با کاری که من در قبال ایران انجام می‌دهم موافق‌اند، اما احتمالاً حاضر نبودند پیامد کوتاه‌مدت پرداخت پول بیشتر برای بنزین را بپذیرند. این را درک می‌کنم، اما با آن موافق نیستم.»

منبع: الجزیره

برچسب ها: معاون ترامپ ، ونس ، انتخابات کنگره آمریکا
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