رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به بررسی ریشه‌های تاریخی تقابل آمریکا با ملت ایران پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حامد تیموری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در رادیو ایران از ریشه‌های تاریخی تقابل آمریکا با ملت ایران گفت و بیان کرد: برای اینکه تاریخ را به طور صحیح برای نسل جدید روایت کنیم، باید آن را کامل روایت کنیم و مبدا تاریخ را بررسی کنیم. اگر تاریخ به نحوه صحیح روایت نشود، جای جلاد و شهید تغییر می‌کند. این در حالی است که رسانه‌های غربی با برش مقطعی از تاریخ به دنبال تغییر دادن قلب تاریخ هستند. 

تیموری ادامه داد: ما نباید تصور کنیم که دشمنی آمریکا با مردم ایران با پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت ملی و سکولار مصدق روی کار آمد، که اعتقاد به مذهب نداشت. این دولت فقط به دنبال ملی کردن نفت و کوتاه کردن دست اجانب از صنعت نفت بود، تا منافع آن در دسترس مردم قرار گیرد. ولی آمریکا و بریتانیا تحمل نکردند و با طراحی عملیات آژاکس به دنبال زدن دولت بودند. 

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: در آرشیو امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۳ آمریکایی‌ها اذعان کردند که در سقوط دولت مصدق به طور دقیق و آشکار نقش داشتند. این دخالت‌ها ادامه داشت. به نحوی که حضرت امام در سال ۱۳۴۳ به لایحه کاپیتولاسیون اعتراض کردند. امام در آن دوره تعبیر عجیبی استفاده کردند و آن این بود که با این مصوبه ارزش سگ آمریکایی از شاه ایران بیشتر است. این اعتراض تحمل نشد و در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ حضرت امام به ترکیه تبعید شد. 

وی توضیح داد: در سال ۵۷ و چند روز مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، دانش آموزان به وضعیت کشور معترض بودند و تصمیم گرفتند مدارس را تعطیل کنند. آنها در اعتراض به وضعیت کشور به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند. با تجمع دانش آموزان و حمله گارد شاهنشاهی به آنها با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله، ۵۶ نفر شهید و صد‌ها نفر مجروح شدند. وجود این ریشه‌های تاریخی در ذهن مردم بخصوص در ۳۰ مهر ۱۳۵۸ که آمریکا شاه مخلوع را در آمریکا پناه داد، این بصیرت را در بین دانشجویان شکل داد که اگر واکنش مناسبی نشان ندهند، آمریکا به دنبال آن خواهد بود که دست‌نشانده خود را بازگرداند.

برچسب ها: روز دانش آموز ، استکبار ستیزی ، ایالات متحده آمریکا
خبرهای مرتبط
آیت‌الله لاریجانی: زنجیرهٔ شکست آمریکا از میدان به صندوق رأی رسید
۱۳ آبان؛ پایان رویای تکرار کودتای ۲۸ مرداد در ایران + فیلم
شکست برای آمریکا و اسراییل، یقینی است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
روایت معلم بازمانده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در «روایت مقاومت»
شروع دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان انقلاب اسلامی نبود
آخرین اخبار
شروع دشمنی آمریکا با ملت ایران از زمان انقلاب اسلامی نبود
روایت معلم بازمانده از شهدای مدرسه شجره طیبه میناب در «روایت مقاومت»
فیلم‌های سینمایی و تلویزیونی شبکه‌های سیما در روز‌های پایانی دومین هفته آبان
اجرای ۷ اثر در بخش فضای باز و دیگرگونه‌های جشنواره تئاتر کودک و نوجوان
استقبال ۲۰ هزار نفری از «آن سوی سکوت» در نخستین هفته اجرا
مقاومت ایران در برابر آمریکا به ثمر نشسته است
استقبال ۲ هزار و ۴۰۰ شرکت‌کننده از جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر
وقتی شعر، زبان معرفی استعداد‌های نوجوان می‌شود + فیلم
نقش پلیس زبان را در «دونقطه» بازی نمی‌کنیم
نیما کرمی: «دونقطه» نمونه‌ای از هزینه‌کرد صحیح در حوزه فرهنگ است/ چرا نسل زد باید کی‌پاپ ببیند؟