باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حامد تیموری، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در رادیو ایران از ریشه‌های تاریخی تقابل آمریکا با ملت ایران گفت و بیان کرد: برای اینکه تاریخ را به طور صحیح برای نسل جدید روایت کنیم، باید آن را کامل روایت کنیم و مبدا تاریخ را بررسی کنیم. اگر تاریخ به نحوه صحیح روایت نشود، جای جلاد و شهید تغییر می‌کند. این در حالی است که رسانه‌های غربی با برش مقطعی از تاریخ به دنبال تغییر دادن قلب تاریخ هستند.

تیموری ادامه داد: ما نباید تصور کنیم که دشمنی آمریکا با مردم ایران با پیروزی انقلاب اسلامی شکل گرفت. ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ دولت ملی و سکولار مصدق روی کار آمد، که اعتقاد به مذهب نداشت. این دولت فقط به دنبال ملی کردن نفت و کوتاه کردن دست اجانب از صنعت نفت بود، تا منافع آن در دسترس مردم قرار گیرد. ولی آمریکا و بریتانیا تحمل نکردند و با طراحی عملیات آژاکس به دنبال زدن دولت بودند.

رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها افزود: در آرشیو امنیت ملی آمریکا در سال ۲۰۱۳ آمریکایی‌ها اذعان کردند که در سقوط دولت مصدق به طور دقیق و آشکار نقش داشتند. این دخالت‌ها ادامه داشت. به نحوی که حضرت امام در سال ۱۳۴۳ به لایحه کاپیتولاسیون اعتراض کردند. امام در آن دوره تعبیر عجیبی استفاده کردند و آن این بود که با این مصوبه ارزش سگ آمریکایی از شاه ایران بیشتر است. این اعتراض تحمل نشد و در ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ حضرت امام به ترکیه تبعید شد.

وی توضیح داد: در سال ۵۷ و چند روز مانده به پیروزی انقلاب اسلامی، دانش آموزان به وضعیت کشور معترض بودند و تصمیم گرفتند مدارس را تعطیل کنند. آنها در اعتراض به وضعیت کشور به سمت دانشگاه تهران حرکت کردند. با تجمع دانش آموزان و حمله گارد شاهنشاهی به آنها با گاز اشک‌آور و شلیک گلوله، ۵۶ نفر شهید و صد‌ها نفر مجروح شدند. وجود این ریشه‌های تاریخی در ذهن مردم بخصوص در ۳۰ مهر ۱۳۵۸ که آمریکا شاه مخلوع را در آمریکا پناه داد، این بصیرت را در بین دانشجویان شکل داد که اگر واکنش مناسبی نشان ندهند، آمریکا به دنبال آن خواهد بود که دست‌نشانده خود را بازگرداند.