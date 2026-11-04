باشگاه خبرنگاران جوان - سفارت ایران روز چهارشنبه در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: اکنون زمان مناسبی است که ترامپ و تیمش کتاب «تاریخ بی‌خردی» نوشته باربارا تاکمن را بخوانند. شاید این اتفاق سرنخی برای آنها فراهم کرده باشد.

این پیام همراه با تصویری منتشر شده است که رئیس‌جمهور آمریکا را در حال مطالعه کتاب یادشده نشان می‌دهد، در حالی که دست خود را بر پیشانی گذاشته و حالتی نگران دارد.

کتاب «تاریخ بی‌خردی» (The March of Folly) اثر باربارا تاکمن، تاریخ‌نگار آمریکایی، نخستین‌بار در سال ۱۹۸۴ منتشر شد. این کتاب با بررسی نمونه‌هایی از تاریخ جهان، از جنگ تروا تا جنگ ویتنام، به تصمیم‌های سیاسی و نظامی حکومت‌هایی می‌پردازد که با وجود آگاهی از پیامد‌های زیان‌بار سیاست‌های خود، به ادامه آنها اصرار ورزیده‌اند.

پیام سفارت ایران ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا منتشر شد که در آن حزب جمهوری‌خواه به رهبری ترامپ شکست سنگینی متحمل شد و دموکرات‌ها توانستند کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا را به دست گیرند.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، افزایش هزینه‌های زندگی، نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ و مخالفت با جنگ علیه ایران از مهم‌ترین موضوعاتی بود که بر رفتار رأی‌دهندگان در این انتخابات تأثیر گذاشت.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه (۱۲ آبان ۱۴۰۵) برای تعیین ترکیب جدید کنگره برگزار شد. در این انتخابات تمامی ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان و حدود یک‌سوم کرسی‌های سنا به رأی گذاشته شد.

با پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس، جمهوری‌خواهان اکثریت خود را در کنگره از دست دادند و دولت ترامپ در دو سال باقی‌مانده از دوره ریاست‌جمهوری خود با کنگره‌ای تحت کنترل حزب رقیب روبه‌رو خواهد بود.

این انتخابات در شرایطی برگزار شد که ادامه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامد‌های اقتصادی آن، به‌ویژه افزایش بهای انرژی و فشار بر هزینه‌های زندگی، به یکی از موضوعات اصلی مناقشات سیاسی در آمریکا تبدیل شده است.