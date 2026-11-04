باشگاه خبرنگاران جوان - حسین سیمایی صراف عصرچهارشنبه در دیدار با آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) افزود: دانشجویان و استادان در جریان جنگ در عرصه میدان نیز حضور داشتند و فناوری‌هایی که امروز در دفاع از کشور به ثمر نشسته‌اند، محصول سال‌ها تحقیق و پژوهش در دانشگاه‌ها و نهاد علم هستند.

وی با اشاره به نقش دانشگاهیان در تقویت تاب‌آوری اجتماعی مردم اظهار کرد: دانشگاه‌ها علاوه بر نقش‌آفرینی در عرصه دفاعی، در تقویت تاب‌آوری اجتماعی مردم نیز سهم مؤثری ایفا کرده‌اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه دانشگاه‌های کشور فعال و پویا هستند، گفت: هزاران کلاس درس و آزمایشگاه در سراسر کشور فعالیت می‌کنند و پارک‌های علم و فناوری نیز در خدمت ارتقای تاب‌آوری کشور قرار دارند که ظرفیت ارزشمندی برای دفاع از کشور، حل مسائل و خدمت به جامعه به شمار می‌روند.

سیمایی صراف در ادامه با اشاره به آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها با آیین احترام به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر پویایی فعالیت‌های علمی کشور تاکید کرد.

وزیر علوم در قم: قدرت دفاعی کشور ریشه در تلاش‌های علمی دانشگاه‌ها دارد

آیت‌الله سید محمد سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) نیز در این دیدار گفت: افتخار می‌کنیم که وزیر علوم، در کنار شخصیت دانشگاهی، از فضلا و اصحاب حوزه علمیه است و یکی از دانش‌آموختگان حوزه در جایگاه وزارت علوم قرار دارد.

وی با تقدیر از برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان، این رویداد را اقدامی ارزشمند ذکر کرد و گفت:باید به این جلوه‌های مثبت و امیدآفرین در دانشگاه‌ها توجه ویژه داشت.

وی افزود: ضروری است ابعاد دینی، اخلاقی و فرهنگی فعالیت‌های دانشگاهیان به‌درستی بازنمایی و به جامعه معرفی تا مردم با این ظرفیت‌های ارزشمند دانشگاه‌ها بیش از پیش آشنا شوند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز وارد قم شد و پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س)، در جمع اساتید دانشگاه‌های قم حضور یافت و سپس نشست صمیمانه‌ای با دانشجویان دانشگاه قم داشت.

دیدار با مراجع عظام تقلید و علمای قم و حضور در جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان از دیگر برنامه‌های سفر ۲ روزه حسین سیمایی صراف به قم است.