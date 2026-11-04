باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای را «دستاوردی چشمگیر» توصیف کرد و با اشاره به جنگ علیه ایران، وعده داد که کنگره این جنگ را به پایان برساند.

شومر با اشاره به کشته شدن نظامیان آمریکایی در جنگ، گفت: «مردم آمریکا اصلاً نمی‌دانند ما در ایران برای چه چیزی می‌جنگیم» و تاکید کرد که «ما به جنگ پایان خواهیم داد».

او با اشاره به تغییر موازنه قدرت در مجلس سنا گفت: «روز‌هایی که سنا در برابر ترامپ سر تسلیم فرود می‌آورد، به پایان رسیده است».

شومر هشدار داد اگر جمهوری‌خواهان همچنان بخواهند از ترامپ حمایت کنند، همان‌طور که نتایج این انتخابات نشان داده است، در مسیر سقوط سیاسی او نیز همراهش خواهند شد.

رهبر دموکرات‌های سنا در انتها، سه اولویت اصلی حزب خود را این‌گونه برشمرد: «نخست، آمریکایی‌ها می‌خواهند واشنگتن هزینه‌های زندگی را کاهش دهد. دوم، مردم می‌خواهند فساد در دولت ریشه‌کن شود و سوم، آنها می‌خواهند در برابر آشفتگی‌های ترامپ در داخل و خارج از کشور ایستادگی کنیم».

بر اساس آخرین نتایج اعلام‌شده از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورده‌اند. در رقابت‌های سنا، دموکرات‌ها با کسب ۵۴ کرسی، در برابر ۴۴ کرسی جمهوری‌خواهان پیشتاز هستند و در مجلس نمایندگان نیز دموکرات‌ها تاکنون ۲۲۸ کرسی و جمهوری‌خواهان ۱۳۹ کرسی به دست آورده‌اند. شایان ذکر است که شمارش آرا در حوزه‌های باقی‌مانده ادامه دارد.

منبع: گاردین