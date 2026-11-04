مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان از ثبت بارش در ۱۳ ایستگاه هواشناسی استان خبر داد .

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن حیدری گفت: با فعالیت سامانه بارشی، زابل پس از حدود هفت ماه خشکی، نخستین بارش پاییزی خود را ثبت کرد.

محسن حیدری اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی، ۱۳ ایستگاه هواشناسی استان بارش باران را گزارش کردند که بر اساس داده‌های ثبت‌شده، میزان بارش در ایستگاه‌های پشتکوه از توابع شهرستان خاش ۸ میلی‌متر، بنجار ۱.۲، ادیمی یک، نیمروز یک، چرک یک، شهرک گلخانه‌ای یک، زابل ۰.۸، محمدآباد بولایی ۰.۷ و هیرمند ۰.۵ میلی‌متر بوده است. همچنین در ایستگاه فرودگاهی زاهدان نیز ۰.۱ میلی‌متر بارش به ثبت رسیده است.

وی افزود: در زابل از نیمه فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تاکنون بارندگی ثبت نشده بود که با فعالیت سامانه بارشی اخیر، نخستین بارش پاییزی این منطقه به ثبت رسید.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان ادامه داد:از فردا در زاهدان، مناطق مرکزی و شمالی استان شرایط برای افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و تندبادهای لحظه‌ای فراهم است.

حیدری تصریح کرد: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نواحی مرکزی استان، در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود و روزهای جمعه و شنبه نیز در بیشتر مناطق استان جوی نسبتاً پایدار همراه با وزش باد متوسط و غبار محلی انتظار می‌رود.

مدیر کل هواشناسی استان توصیه کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق، تندبادهای لحظه‌ای، شهروندان از تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و در زمان فعالیت سامانه بارشی، از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در فضای باز هنگام وقوع رعدوبرق پرهیز کنند.

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