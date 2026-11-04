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سونامی آبی علیه ترامپ؛ هزینه جنگ‌افروزی علیه ایران + فیلم

شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌های زندگی را به مهم‌ترین عوامل عقب‌نشینی حزب ترامپ تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  ترامپ و جی‌دی ونس، جنگ با ایران و افزایش بهای بنزین را از عوامل شکست جمهوری‌خواهان دانسته‌اند؛ انتخاباتی که به نوشته آتلانتیک، با پیشروی دموکرات‌ها در ایالت‌های سنتی جمهوری‌خواه همراه شد. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی و مخالفت با تکرار جنگ ایران، نقش مهمی در تغییر رأی آمریکایی‌ها داشته است.

حتی برخی طرفداران پیشین ترامپ نیز از ادامه جنگ و افزایش هزینه‌ها به ستوه آمده‌اند. تحلیلگران، جنگ علیه ایران را عامل اصلی پیروزی دموکرات‌ها می‌دانند و گاردین این نتیجه را نشانه‌ای از افول ترامپیسم توصیف کرده است.

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