باشگاه خبرنگاران جوان - ترامپ و جی‌دی ونس، جنگ با ایران و افزایش بهای بنزین را از عوامل شکست جمهوری‌خواهان دانسته‌اند؛ انتخاباتی که به نوشته آتلانتیک، با پیشروی دموکرات‌ها در ایالت‌های سنتی جمهوری‌خواه همراه شد. نظرسنجی‌ها نیز نشان می‌دهد مشکلات اقتصادی و مخالفت با تکرار جنگ ایران، نقش مهمی در تغییر رأی آمریکایی‌ها داشته است.

حتی برخی طرفداران پیشین ترامپ نیز از ادامه جنگ و افزایش هزینه‌ها به ستوه آمده‌اند. تحلیلگران، جنگ علیه ایران را عامل اصلی پیروزی دموکرات‌ها می‌دانند و گاردین این نتیجه را نشانه‌ای از افول ترامپیسم توصیف کرده است.