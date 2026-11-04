باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد سعیدیان رئیس مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی فراجا از شناسایی و دستگیری اعضای یک باند هفت‌نفره سارقان مسلح خبر داد که با سوءاستفاده از لباس و پوشش مأموران انتظامی، اقدام به سرقت مسلحانه از منازل شهروندان و خودروها در محورهای مواصلاتی می‌کردند.

وی در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر ورود افراد مسلح با پوشش و لباس نیروی انتظامی به منازل و سرقت طلاجات و سایر اموال آنان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی و مبارزه با جرائم جنایی استان سیستان و بلوچستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و تحقیقات تخصصی پلیسی موفق شدند اعضای یک باند هفت‌نفره سرقت مسلحانه را شناسایی و طی عملیاتی دستگیر کنند.

رئیس مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه تاکنون به ۱۲ فقره سرقت مسلحانه از منازل و محورهای مواصلاتی اعتراف کرده‌اند که در جریان این سرقت‌ها با تیراندازی به سمت خودروها و ضرب‌وجرح ساکنان منازل، اقدام به سرقت اموال و طلاجات شهروندان می‌کردند.

سردار سعیدیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای جبران خسارت مالباختگان خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از اموال مسروقه تاکنون شناسایی و به شاکیان و مالباختگان بازگردانده شده است و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان احتمالی و کشف ابعاد دیگر جرائم این باند همچنان ادامه دارد.

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