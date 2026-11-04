باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - نادریان مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه هم‌اندیشی و هماهنگی امور کلینیک‌های گیاه‌پزشکی متصدی امور قرنطینه‌ای استان با اشاره به اهمیت آفت مگس میوه مدیترانه‌ای و خسارت آن به محموله‌های مرکبات، گفت: با توجه به پیامد‌های قرنطینه‌ای آلودگی محموله‌ها و احتمال ایجاد محدودیت در صادرات، لازم است بازرسی میوه‌ها با دقت و حساسیت بیشتری انجام شود و از تأیید محموله‌های آلوده خودداری شود.

او همچنین بر ضرورت هماهنگی میان کلینیک‌های گیاه‌پزشکی در بازرسی محموله‌های صادراتی مرکبات و کیوی، رعایت دستورالعمل‌های قرنطینه‌ای، بررسی دقیق میوه‌ها و نمونه‌برداری برای شناسایی موارد مشکوک به آلودگی تأکید کرد. همچنین مقرر شد محموله‌های فاقد شرایط قرنطینه‌ای تأیید نشوند و موارد مشکوک پیش از هرگونه تأیید به مدیریت حفظ نباتات استان گزارش شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان، با تأکید بر اهمیت بهداشت نباتی در حفظ سلامت محصولات کشاورزی، افزود: نظارت مؤثر بر سلامت محصولات، علاوه بر کمک به حفظ جایگاه صادراتی محصولات کشاورزی کشور، در تأمین امنیت غذایی، افزایش بهره‌وری و توسعه کشاورزی پایدار و صیانت از محیط زیست نیز نقش مهمی دارد.