باشگاه خبرنگاران جوان - استان ایلام از روز پنج‌شنبه ۱۴ آبان تا اواخر وقت یکشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۵ زیر سایه یک سامانه بارشی سنگین قرار می‌گیرد، سامانه‌ای که اداره‌کل هواشناسی استان برای آن هشدار سطح نارنجی شماره ۱۵ صادر کرده و مدیریت بحران استانداری را به تکاپوی آماده‌سازی دستگاه‌های اجرایی و امدادی انداخته است.

علی محمد پاکدل نژاد، مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام شامگاه چهارشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در ایلام با اعلام این خبر، اظهار کرد: بر پایه این هشدار، استان در بازه زمانی یادشده شاهد رگبار باران، رعدوبرق، در برخی ساعات توفان تندری و صاعقه، وزش باد شدید لحظه‌ای، احتمال تگرگ در مناطق مستعد و کاهش دما خواهد بود.

پاکدل‌نژاد درباره پیامد‌های احتمالی این سامانه افزود: آب‌گرفتگی معابر، جاری شدن روان‌آب، سیلابی شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌ای، کاهش دید ناشی از بارش و مه، احتمال ریزش‌های جاده‌ای و آسیب به تأسیسات، محصولات کشاورزی و سازه‌های سبک از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری ایلام از فرمانداران و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران خواست با حفظ آمادگی عملیاتی، تجهیزات و ماشین‌آلات خود را بررسی و آماده کنند و پیش از آغاز بارش‌ها، جداول، پل‌ها و مسیل‌ها را پاک‌سازی و لایروبی کنند تا خسارات احتمالی به کمترین میزان برسد.

وی، گفت: اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در ساعات پیش از فعالیت سامانه، فرصتی است که نباید از دست برود، چرا که بخش عمده خسارات ناشی از بارش‌های شدید در استان، در نقاطی رخ می‌دهد که پیش از وقوع حادثه قابل شناسایی و رفع بوده است.

پاکدل‌نژاد همچنین از شهروندان خواست در مدت فعالیت سامانه از تردد و اتراق در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها، فعالیت‌های کوهنوردی و طبیعت‌گردی و صعود به ارتفاعات خودداری کنند و هنگام رانندگی، به‌ویژه در محور‌های کوهستانی، احتیاط لازم را به کار بندند.

وی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته گفت: آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی در کنار رعایت توصیه‌های ایمنی از سوی مردم، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات ناشی از این سامانه بارشی دارد و همکاری دو سویه، مهم‌ترین سرمایه مدیریت بحران استان است.

بر اساس این گزارش، هشدار نارنجی به معنای احتمال بالای وقوع مخاطرات جوی و ضرورت آمادگی دستگاه‌ها و احتیاط شهروندان است و انتظار می‌رود ستاد مدیریت بحران استان در روز‌های آینده، گزارش‌های تازه‌ای از وضعیت محور‌ها و آمادگی شهرستان‌ها منتشر کند.