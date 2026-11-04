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جنگ افروزی ترامپ باعث شکست جمهوری خواهان شد؟ + فیلم

نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا نشان می‌دهد تبعات اقتصادی جنگ علیه ایران، حتی در ایالت‌های سنتی جمهوری‌خواه نیز موجی از نارضایتی ایجاد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در برنامه به وقت ایران بررسی شد که شکست جمهوری‌خواهان در ایالت‌هایی مانند کانزاس، آیووا و تگزاس نشان داد نارضایتی از دولت ترامپ فراتر از ایالت‌های رقابتی بوده است. نظرسنجی‌های پس از انتخابات نیز جنگ ایران را در کنار تورم، گرانی بنزین و فساد دولتی از مهم‌ترین نگرانی‌های رأی‌دهندگان آمریکایی قرار داده‌اند.

افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و کود شیمیایی، کشاورزان را به‌شدت ناراضی کرده و به شکست جمهوری‌خواهان در ایالت‌های کشاورزی انجامیده است. شماری از سیاستمداران جمهوری‌خواه نیز صریحاً به تأثیر این هزینه‌ها و جنگ ایران بر نتیجه انتخابات اشاره کرده‌اند.

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