معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: سیاست اصلی و راهبردی این سازمان، خودکفایی در تولید بذور همه محصولات زراعی مورد نیاز استان، از جمله سویا در طبقات مختلف بذری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی باقری معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جلسه کمیته فنی بذر سویای استان با برشمردن اهمیت بالای تولید بذر استاندارد در محصولات مختلف زراعی، جایگاه تولید دانه‌های روغنی را استراتژیک عنوان کرد و گفت: سیاست اصلی و راهبردی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، خودکفایی در تولید بذور همه محصولات زراعی مورد نیاز استان است و تولید بذر سویا در طبقات مختلف بذری نیز در همین چارچوب پیگیری می‌شود.

او افزود: تولید بذر استاندارد، زیربنای افزایش بهره‌وری، پایداری تولید و کاهش وابستگی بخش کشاورزی است و دانه‌های روغنی به‌دلیل نقش مهم در امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی، جایگاهی استراتژیک دارند.

باقری ضمن تقدیر از عملکرد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان، همگرایی و هم‌افزایی برای تولید بذور محصولات زراعی استان به‌صورت استاندارد را نقطه قوت کمیته فنی بذر سویا اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که این تلاش‌ها سبب توسعه روزافزون صنعت بذر استان شود.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان با تأکید بر اهمیت این موضوع در حمایت از بخش کشاورزی و تحقق اقتصاد مقاومتی، گفت: خودکفایی در تولید بذر استاندارد، کاهش ارزبری، افزایش تاب‌آوری تولید، ایجاد اشتغال و تقویت زنجیره ارزش دانه‌های روغنی را به همراه دارد و از کشاورزان در برابر نوسان بازار و وابستگی به واردات بذر حمایت می‌کند.