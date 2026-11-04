باشگاه خبرنگاران جوان – بر اساس اعلام دبیرخانه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، آثار راه یافته به این دوره از جشنواره در ۵ بخش آزاد، آیینی و سنتی، کودک و نوجوان، دگرگونه‌های اجرایی و ملل معرفی شدند که در میان آثار منتخب، ۴ اثر از هنرمندان گیلانی نیز حضور دارند.

بر این اساس، نمایش «دست‌انداز» به نویسندگی میلاد حسین‌زاده و کارگردانی محمدرضا پورعلی از بندر کیاشهر، نمایش «پشیا» به نویسندگی و کارگردانی مشترک امیر امینی و آرزو علی‌پور از لاهیجان و نمایش «سه‌تن، یک رهایی» به نویسندگی و کارگردانی یاسر میرحمیدی از بندر کیاشهر و همچنین نمایش «گردن گیر» به نویسندگی محمدرضا پورعلی و کارگردان میلاد حسین زاده از آستانه اشرفیه به عنوان منتخب جشنواره ملی تئاتر خیابانی شهروند لاهیجان - نمایندگان هنر تئاتر استان گیلان در این رویداد بین‌المللی خواهند بود.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از ٢ تا ۶ آذر در شهر مریوان برگزار می‌شود.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان