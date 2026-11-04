باشگاه خبرنگاران جوان - عیسی کاملی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لهستان، امروز چهارشنبه با سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، دیدار و گزارشی از آخرین تحولات حوزه مأموریت، روند روابط و مهم‌ترین برنامه‌های در دستور کار مناسبات دوجانبه تهران و ورشو ارائه کرد.

عراقچی نیز در این دیدار با اشاره به پیوند‌های تاریخی و پیشینه روابط دوستانه میان مردم ایران و لهستان، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در دو کشور برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

وزیر امور خارجه همچنین استفاده از همه ظرفیت‌های دیپلماتیک برای صیانت از منافع ملی را مورد تأکید قرار داد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت