باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه خبری سی‌بی‌اس به نقل از منابع آگاه گزارش داد که آینده پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در پی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور در حال مشورت با مشاوران خود درباره ادامه فعالیت هگست در این سمت است.

منابع آگاه می‌گویند که احتمال دارد جایگاه هگست در دولت به خطر افتاده باشد و «رون دسانتیس» فرماندار فلوریدا از جمله گزینه‌هایی است که گفته می‌شود ترامپ ممکن است برای جایگزینی هگست در نظر بگیرد.

در همین حال، به گزارش برخی منابع، شماری از مقام‌های آمریکایی احتمال داده‌اند که برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) و دن کین، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در قبال ناکامی انتخاباتی جمهوری‌خواهان مسئول شناخته شوند.

دموکرات‌ها پیش از انتخابات در حال آماده‌سازی طرح استیضاح پیت هگست بودند، اما مجلس نمایندگان فعالیت خود را زودتر از موعد متوقف کرد و این اقدام به تعویق افتاد.

بر اساس آخرین نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس کنگره را به دست آورده‌اند. این نتیجه به دموکرات‌ها امکان می‌دهد در دو سال پایانی ریاست‌جمهوری ترامپ، طرح‌های دولت او را در کنگره به چالش بکشند.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا ساعتی پیش در اولین اظهار نظر پس از اعلام نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، جنگ با ایران را دلیل اصلی شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات دانست.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دلیل واقعی شکست ما تقریباً برای همه روشن است. دلیل شکست ما جنگ بود. خود رئیس‌جمهور هم دیشب همین را گفت. اگر می‌خواهید استدلال کنید که این جنگ ارزشش را داشت و از دست دادن کنترل سنا برای شش سال آینده بهای قابل‌قبولی بود، این کار را بکنید. استدلال کنید که پرداخت چنین بهایی ارزشش را داشت».

منبع: بریکینگ نیوز