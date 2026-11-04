فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با هشدار نسبت به اشتباهات محاسباتی آمریکا، بر وحدت جبهه مقاومت در عرصه‌های مختلف تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،  با اشاره به نقش نتانیاهو در آغاز جنگ آمریکا علیه ایران و پیامد‌های آن در تنگه هرمز و باب‌المندب، تأکید کرد: «رئیس جمهور خودشیفته آمریکا با اعتماد به حرف عفریته فریب نتانیاهو قمار جنگ با ایران را شروع کردو نتیجه‌اش شد فروش اعتبار ۲۵۰ ساله آمریکا و باخت تنگه هرمز، با لجبازی در هرمز جبهه مقاومت، هوشمندباخت تنگه باب المندب را به آمریکا تحمیل کرد و بعد از پیام مقام معظم رهبری اگر آمریکا به رفتار قمارگونه خود در جنگ ادامه دهد جبهه مستحکم مقاومت با محاسبه هوشمندانه هم در سطح و هم در عمق قادر به وارد کردن ضربات اساسی به آمریکا خواهد بود.»

منبع: ایرنا

برچسب ها: سردار قاآنی ، آمریکا
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۶ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
باخت تنگه هرمز ؟!!!؟
مگر تنگه هرمز مال آمریکا بوده؟!!!
با احترام ویژه به سردار قاآنی عزیز ...
لطفأ شفاف تر توضیح بفرمایید که بهتر متوجه شویم.
سپاس و درود
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۲۲:۱۹ ۱۳ آبان ۱۴۰۵
زنده باد سرداران واقعی سرداران خط مقدم جبهه از جمله سردار قاآنی
۳
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