باشگاه خبرنگاران جوان - سردار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به نقش نتانیاهو در آغاز جنگ آمریکا علیه ایران و پیامد‌های آن در تنگه هرمز و باب‌المندب، تأکید کرد: «رئیس جمهور خودشیفته آمریکا با اعتماد به حرف عفریته فریب نتانیاهو قمار جنگ با ایران را شروع کردو نتیجه‌اش شد فروش اعتبار ۲۵۰ ساله آمریکا و باخت تنگه هرمز، با لجبازی در هرمز جبهه مقاومت، هوشمندباخت تنگه باب المندب را به آمریکا تحمیل کرد و بعد از پیام مقام معظم رهبری اگر آمریکا به رفتار قمارگونه خود در جنگ ادامه دهد جبهه مستحکم مقاومت با محاسبه هوشمندانه هم در سطح و هم در عمق قادر به وارد کردن ضربات اساسی به آمریکا خواهد بود.»

منبع: ایرنا