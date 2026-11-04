باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - قیمت نفت با افتی شدید به پایین‌ترین سطح خود در دو ماه گذشته رسید. پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و افزایش احتمالی فشار‌های سیاسی بر دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ با ایران، از عوامل اصلی این کاهش عنوان شده است.

بر این اساس، بهای نفت خام برنت، شاخص بین‌المللی نفت با کاهش ۹.۳ درصدی به ۹۳ دلار و ۹۵ سنت در هر بشکه رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز ۸.۹ درصد کاهش یافت و به حدود ۸۷ دلار و ۷۰ سنت رسید.

قیمت نفت برنت از پایان هفته گذشته تاکنون بیش از ۱۷ درصد و نفت آمریکا نزدیک به ۱۶ درصد افت کرده است.

این کاهش پس از انتشار گزارش‌هایی درباره پیشرفت مذاکرات برای دستیابی به توافق صلح درباره ایران و همچنین شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای رخ داده است.

جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، جنگ با ایران را دلیل اصلی شکست حزب جمهوری‌خواه دانست و گفت نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد درخواست برای پایان دادن به جنگ، مهم‌ترین دلیل چرخش به سمت دموکرات‌ها بوده است.

تحلیلگران بازار نفت معتقدند پیروزی دموکرات‌ها می‌تواند هزینه سیاسی ادامه جنگ را برای دولت ترامپ افزایش دهد و فشار کنگره برای دستیابی به توافق را بیشتر کند.

با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند در صورت نهایی نشدن توافق صلح، قیمت نفت برنت ممکن است بار دیگر از ۱۰۰ دلار در هر بشکه فراتر رود؛ زیرا هزینه‌های انتقال نفت و دشواری صادرات از منطقه خلیج فارس همچنان پابرجاست.

منبع: فایننشال تایمز