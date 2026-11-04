باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه‌ نعمتیان - حجت‌الاسلام سید محسن موسوی معاون قوه قضاییه و رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه در سفر به چهارمحال‌وبختیاری و در دیدار با مردم، شکست خزب جمهوری خواه در انتخابات آمریکا را شکست سیاست‌های دونالد ترامپ و حامیانش دانست و گفت: این شکست، نتیجه ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی‌های ترامپ و جریان حامی اوست مقاومتی که عزت و سربلندی ملت ایران را به رخ جهانیان کشید.

وی با اشاره به تغییر راهبرد‌های دشمن پس از ناکامی در عرصه نظامی افزود: دشمن پس از شکست در این عرصه، جنگ شناختی را در دستور کار قرار خواهد داد جنگی که به مراتب پیچیده‌تر از جنگ نظامی است و مقابله با آن، هوشیاری، بصیرت و آگاهی مردم و مسئولان را می‌طلبد.

معاون قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام و همبستگی در کشور، وحدت و هماهنگی میان سه قوه را از نقاط قوت نظام دانست و تصریح کرد: خدمت‌رسانی بیشتر به ملت، رسالت اصلی مسئولان است و وحدت میان قوای سه‌گانه، مهم‌ترین ابزار برای ناامید کردن دشمنان و خنثی‌سازی توطئه‌های آنان به شمار می‌رود.