رئیس جمهور آمریکا اذعان کرد که جنگ با ایران نقش مهمی در شکست جمهوری‌خواهان داشته، اما آن را «تنها راه حل» پیش روی خود توصیف کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مجددا اذعان کرد که جنگ با ایران تا حد زیادی به شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای منجر شد.

ترامپ در نخستین حضور خود در برابر خبرنگاران پس از انتخابات گفت: «فکر می‌کنم این موضوع تا حد زیادی درست است، زیرا جنگ در کوتاه‌مدت باعث شد قیمت بنزین کمی افزایش یابد و احتمالاً همین مسئله در نتیجه انتخابات تأثیر داشته است».

او با این حال تأکید کرد که اگر دوباره در چنین موقعیتی قرار بگیرد، باز هم همین تصمیم را خواهد گرفت و ضمن اتهام‌زنی به ایران افزود: «اگر مجبور بودم دوباره این کار را انجام دهم، باز هم همین کار را می‌کردم؛ زیرا در بلندمدت، این تنها راه‌حل است. نمی‌توان اجازه داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند».

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین گفت که به اعتقاد او، تصمیم برای ورود به جنگ با ایران «ارزشش را داشت».

ترامپ همچنین مدعی شد که نگران استیضاح شدن نیست. او گفت که تلاش برای استیضاح بدون وجود دلایل موجه، به «نابودی حزب دموکرات» منجر خواهد شد. 

این اظهارات ترامپ در حالی مطرح شده است که پیش‌تر جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا جنگ با ایران و روابط نزدیک آمریکا با رژیم صهیونیستی را از عوامل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای دانسته بود.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، انتخابات کنگره
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