باشگاه خبرنگاران جوان - ماموران انتظامی فارس در جهت ایجاد امنیت، طی عملیات‌هایی موفق به توقیف وسایل نقلیه متخلف و کشف محموله‌های قاچاق در استان شدند.

توقیف بنزین قاچاق در زرقان

فرمانده انتظامی زرقان گفت: ماموران کلانتری ۱۱ در بازرسی از یک کامیون تانکردار، ۳۳ هزار لیتر بنزین قاچاق کشف کردند.

سرهنگ احسان میرزایی فرمانده انتظامی زرقان، اظهار کرد: ماموران کلانتری ۱۱ زرقان هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه کامیون تانکردار مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از خودرو مقدار ۳۳ هزار لیتر بنزین قاچاق کشف و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی زرقان با بیان اینکه کارشناسان ارزش اموال مکشوفه را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

توقیف نیسان حامل گازوئیل بدون مجوز در فیروزآباد

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف یک دستگاه وانت نیسان و کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل بدون مجوز توسط ماموران پاسگاه احمدآباد خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی فرمانده انتظامی فیروزآباد اظهار کرد: ماموران پاسگاه انتظامی احمدآباد این فرماندهی هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو، ۲ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع فرآورده‌های نفتی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با بیان اینکه ارزش گازوئیل کشف شده برابر نظر کارشناسان مربوطه ۲ میلیارد ریال برآورد شده است، اضافه کرد: راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف خودرو و موتورسیکلت‌های متخلف در بیضا

فرمانده انتظامی بیضا از توقف ۳۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف به علت ایجاد مزاحمت برای شهروندان و ارتکاب تخلفات حادثه ساز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت الله ارجمندی فرمانده انتظامی بیضا اظهار کرد: در پاسخ به مطالبات شهروندان و در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی، ماموران انتظامی شهرستان در برخورد با وسایل نقلیه متخلف، ۳۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت را توقیف کردند.

او افزود: تخلفاتی از جمله انجام حرکات نمایشی، ایجاد مزاحمت برای شهروندان، آلودگی صوتی، تغییر در اصالت وسیله نقلیه، نداشتن مدارک، فاقد پلاک، مخدوش بودن پلاک و ارتکاب تخلفات حادثه ساز از جمله دلایل توقیف این وسایل نقلیه بود.

فرمانده انتظامی بیضا با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین، اضافه کرد: پلیس اجازه نخواهد داد افراد متخلف با اقدامات خود آرامش شهروندان را به خطر بیندازند و برخورد قانونی با قانون شکنان به صورت مستمر ادامه دارد.

توقیف خودرو‌های حامل چوب بلوط بدون مجوز در سپیدان

فرمانده انتظامی سپیدان از توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل ۴ تن چوب بلوط بدون مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ ذبیح اله رضایی فرمانده انتظامی سپیدان، اظهار کرد: در جهت اجرای طرح مبارزه با کالای قاچاق، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت‌زنی در یکی از محور‌های مواصلاتی به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن‌ها را متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از بازرسی از این خودرو‌ها ۴ تن چوب جنگلی بلوط بدون مجوز به ارزش ۴ میلیارد ریال را کشف کردند و رانندگان برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

توقیف بیش از ۱۹۰ وسایط نقلیه متخلف در داراب

فرمانده انتظامی داراب از اجرای طرح ۱۵ روزه برخورد با وسایط نقلیه متخلف و توقیف ۱۹۷ دستگاه انواع موتورسیکلت و خودرو متخلف خبر داد.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی فرمانده انتظامی داراب، بیان کرد: در جهت طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف شامل تغییر در ارقام و پوشاندن و مخدوش کردن پلاک وسایل نقلیه و رانندگی در حالت غیرطبیعی، به مدت ۱۵ روز در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

او افزود: در اجرای این طرح که با محوریت پلیس راهور و با همکاری عوامل انتظامی صورت گرفت، ۱۴۵ دستگاه موتورسیکلت و ۵۲ خودرو سواری و وانت متخلف توقیف و به پارکینگ منتقل شدند.

سرهنگ هاشمی ضمن هشدار جدی به رانندگانی که بعضا در معابر درون شهری با انجام حرکات نمایشی و ایجاد صدای ناهنجار اگزوز برای شهروندان ایجاد مزاحمت می‌کنند، تصریح کرد: اجرای اینگونه طرح‌ها به صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه دارد.

منبع: پلیس فارس