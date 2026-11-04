معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان با استناد به ماده ۲۰ قانون هوای پاک، نسبت به ممنوعیت سوزاندن بقایای گیاهی در اراضی کشاورزی هشدار داد و اعلام کرد در صورت مشاهده و احراز تخلف، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - فرهاد قلی‌نژاد معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون هوای پاک و سایر قوانین و مقررات مرتبط، سوزاندن بقایای گیاهی در اراضی کشاورزی ممنوع است؛ ازاین‌رو، کشاورزان باید پس از برداشت محصول برنج از آتش‌زدن کاه و کلش و سایر بقایای کشت خودداری کنند.

او با اشاره به پیامدهای زیست‌محیطی این اقدام افزود: سوزاندن بقایای کشاورزی علاوه بر آسیب به بافت خاک و کاهش حاصلخیزی آن، موجب انتشار آلاینده‌ها، آلودگی هوا و تهدید سلامت شهروندان می‌شود.

معاون محیط زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تأکید کرد: با توجه به ممنوعیت قانونی این اقدام، موارد مشاهده‌شده بررسی و در صورت احراز تخلف، متخلفان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

قلی‌نژاد از کشاورزان خواست با رعایت قوانین و پرهیز از سوزاندن بقایای کشت، از ایجاد آلودگی هوا و آسیب به منابع خاک جلوگیری کنند و در حفاظت از محیط زیست استان مشارکت داشته باشند.

برچسب ها: سوزاندن بقایای کشاورزی ، سوزاندن کاه و کلش
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سوزاندن بقایای کشت برنج در خوزستان ممنوع است
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