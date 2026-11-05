آرسنال در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا در خانه اسلاویا پراگ با نتیجه ۲ - ۱ به برتری دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم فوتبال آرسنال میهمان اسلاویا پراگ بود.

توپچی های لندنی مطابق انتظارات بازی را تهاجمی آغاز کردند و در دقیقه ۹ توسط نونی مادوئکه به گل رسیدند.

در ادامه قرمز پوشان لندنی تیم برتر میدان بودند. در دقیقه ۳۸ ویکتور گوکرش در دقیقه ۳۸ گل دوم را زد تا اختلاف به ۲ گل برسد.

تلاش های اسلاویا پراگ بالاخره در دقیقه ۹۰ جواب داد و ویکتور نواک موفق شد یکی از گل های خورده را جبران کند. 

درنهایت آرسنال به برتری ۲ - ۱ دست یافت و ۱۰ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد.

اسلاویا پراگ نیز با یک امتیاز در رده سی و چهارم قرار گرفته است.

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برچسب ها: لیگ قهرمانان اروپا ، آرسنال
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