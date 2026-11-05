منچسترسیتی در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا موفق شد لایپزیگ را در خانه اش مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا امشب تیم فوتبال لایپزیگ میزبان منچسترسیتی بود.

بازی پایاپا دنبال می شد تا اینکه در دقیقه ۳۷ کاستیو لوکبا به اشتباه دروازه خودی را باز کرد تا سیتیزن ها به گل نخست برسند.

نیمه اول با برتری سیتیزن ها به پایان رسید، اما در نیمه دوم لایپزیگ با میل بالای به تساوی بازی را آغاز کرد و در دقیقه ۴۹ ریدل باکو گل تساوی بخش را زد.

در ادامه انزو فرناندز توانست در دقیقه ۵۸ گل دوم منچسترسیتی را به ثبت برساند، اما آنتونیو نوسا در دقیقه ۶۱ موفق شد بازهم لایپزیگ را به بازی برگرداند.

ارلینگ هالند در دقیقه ۷۸ گل سوم سیتیزن ها را زد.

این دیدار درنهایت با برتری ۳ - ۲ منچسترسیتی به پایان رسید و آن ها با کسب این پیروزی ارزشمند خارج از خانه ۹ امتیازی شدند.

لایپزیگ نیز با ۳ امتیاز در رده سی ام جدول جای گرفته است.