سقوط یک بالگرد در خلیج بیسکین در جنوب ایالت فلوریدا یک کشته و دو زخمی بر جا گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی -گارد ساحلی آمریکا اعلام کرد در پی سقوط یک فروند بالگرد رابینسون آر۴۴ در خلیج بیسکین در نزدیکی میامی، یک نفر جان باخت و دو نفر دیگر زخمی شدند.

گفته شده دو فرد زخمی برای دریافت «مراقبت‌های درمانی در سطح بالاتر» منتقل شده‌اند.

هیئت ملی ایمنی حمل‌ونقل آمریکا اعلام کرد که این پرواز با هدف عکاسی انجام شده و حدود ساعت ۱۱:۱۵ صبح چهارشنبه به وقت شرق آمریکا، در آب‌های شرق فرودگاه میامی سقوط کرده است.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا در حال بررسی علت وقوع حادثه است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: سقوط بالگرد ، میامی
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