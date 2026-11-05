هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا بسته شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - دیدارهای هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا امشب نیز در شهرهای مختلف اروپایی برگزار شد.
در عجیب ترین دیدار این هفته کومو با نتیجه پرگل ۹ - ۱ در خانه لانس به پیروزی رسید تا شاگردان سسک فابرگاس یک پیروزی تاریخی را در لیگ قهرمانان اروپا به ثبت برسانند.
نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:
آاک آتن ۲ - ۳ رئال مادرید
فنرباغچه ۳ - ۲ لیورپول
دورتموند ۲ - ۱ رئال بتیس
پورتو ۴ - ۱ ناپولی
آیندهوون ۱ - ۲کلوب بروژ
لایپزیگ ۲ - ۳ منچسترسیتی
اسلاویا پراگ ۱ - ۲ آرسنال
لانس ۱ - ۹کومو
وایکینگ ۴ - ۱ صباح باکو