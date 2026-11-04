سرمربیان تیم‌های ملی امید و بزرگسالان در نشست امروز خود درباره برنامه‌های پیش رو گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - یحیی گل‌محمدی و امیر قلعه‌نویی ظهر امروز در ساختمان پک واقع در مرکز ملی فوتبال با یکدیگر دیدار کردند تا درباره برنامه‌های پیش روی تیم‌های ملی امید و بزرگسالان و نحوه همکاری دو مجموعه به بحث و تبادل نظر بپردازند.

در این نشست که با آرزوی موفقیت امیر قلعه نویی برای سرمربی جدید تیم ملی امید همراه بود درباره برنامه‌های آماده‌سازی دو تیم در آبان ماه، تعویق رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۷ و همچنین تعامل برای دعوت از بازیکنان گفت‌و‌گو شد.

قلعه‌نویی در این جلسه ضمن تبریک به گل‌محمدی بابت انتخاب او به عنوان سرمربی تیم ملی امید، برای این مربی آرزوی موفقیت کرد و آمادگی خود را برای هرگونه کمک و همکاری در مسیر آماده‌سازی تیم امید اعلام کرد.

گل‌محمدی نیز با اشاره به روند پیش روی تیم ملی امید، درباره همکاری با تیم ملی بزرگسالان و هماهنگی در دعوت از بازیکنان صحبت کرد تا دو تیم بتوانند با برنامه‌ریزی مشترک، از ظرفیت بازیکنان به بهترین شکل استفاده کنند.

شایان ذکر است تیم‌های ملی امید و بزرگسالان قرار است از ۱۸ تا ۲۶ آبان‌ماه از فرصت فیفادی استفاده کنند و اردو‌های آماده‌سازی خود را برگزار کنند و به همکاری کامل برای نحوه دعوت از بازیکنان مدنظر رسیدند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، تیم ملی فوتبال امید ایران ، امیر قلعه نویی ، یحیی گل محمدی
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