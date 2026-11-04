تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دیداری دوستانه مقابل هنگ کنگ برتری ۳ بر یک رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران عصر امروز (چهارشنبه) در دومین دیدار دوستانه خود در تایلند به مصاف هنگ‌کنگ رفت.

کادر فنی به‌رهبری ارمغان احمدی بازی را با تمرکز بر اصلاح نکات دیدار قبلی با تایلند آغاز کرد. این نکات در تمرینات و جلسات پس از بازی با تایلند با بازیکنان مرور شده بود و در این دیدار دوباره در شرایط مسابقه آزموده شد.

در نیمه اول، ایران پس از گل هنگ‌کنگ با گل امیرمحمد زارعی به بازی برگشت و نیمه با تساوی یک‌بریک به پایان رسید.

در نیمه دوم، کادر فنی بر اساس آنالیز ساختار بازی هنگ‌کنگ در نیمه اول، شیوه بازی تیم را تغییر داد. این اجرای تاکتیکی تازه به ایران کمک کرد در این نیمه با گل‌های امیرمحمد زارعی و حامد نعیمی به برتری برسد. دیدار با نتیجه سه بر یک به سود ایران پایان یافت.

کادر فنی در ادامه اردو، نکات این بازی را هم مثل دیدار قبلی بررسی خواهد کرد و برنامه تمرینات را بر همین اساس ادامه می‌دهد.

کاروان تیم ملی شنبه هفته آینده (۱۶ آبان) برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا از تایلند عازم لائوس می‌شود. ایران برای صعود به مرحله نهایی باید در گروه خود با حضور اردن، لائوس، سریلانکا و پاکستان صدرنشین شود.