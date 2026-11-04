تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در دیداری دوستانه مقابل هنگ کنگ برتری ۳ بر یک رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران عصر امروز (چهارشنبه) در دومین دیدار دوستانه خود در تایلند به مصاف هنگ‌کنگ رفت.

کادر فنی به‌رهبری ارمغان احمدی بازی را با تمرکز بر اصلاح نکات دیدار قبلی با تایلند آغاز کرد. این نکات در تمرینات و جلسات پس از بازی با تایلند با بازیکنان مرور شده بود و در این دیدار دوباره در شرایط مسابقه آزموده شد.

در نیمه اول، ایران پس از گل هنگ‌کنگ با گل امیرمحمد زارعی به بازی برگشت و نیمه با تساوی یک‌بریک به پایان رسید.

در نیمه دوم، کادر فنی بر اساس آنالیز ساختار بازی هنگ‌کنگ در نیمه اول، شیوه بازی تیم را تغییر داد. این اجرای تاکتیکی تازه به ایران کمک کرد در این نیمه با گل‌های امیرمحمد زارعی و حامد نعیمی به برتری برسد. دیدار با نتیجه سه بر یک به سود ایران پایان یافت.

کادر فنی در ادامه اردو، نکات این بازی را هم مثل دیدار قبلی بررسی خواهد کرد و برنامه تمرینات را بر همین اساس ادامه می‌دهد.

کاروان تیم ملی شنبه هفته آینده (۱۶ آبان) برای حضور در مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا از تایلند عازم لائوس می‌شود. ایران برای صعود به مرحله نهایی باید در گروه خود با حضور اردن، لائوس، سریلانکا و پاکستان صدرنشین شود.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران ، هنگ کنگ
خبرهای مرتبط
برتری قاطعانه نوجوانان ایران مقابل چین تایپه در گام نخست
رقبای ایران در انتخابی جام ملت‌های نوجوانان مشخص شدند
دومین پیروزی تیم ملی نوجوانان ایران مقابل عراق
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گل گهر ۰ - ۱ آرکاداغ/ صعود نماینده ایران به مرحله بعد غیرممکن شد
نشست گل‌محمدی و قلعه‌نویی/ هماهنگی برای اردوی آبان کامل شد
۳ شکایت پرسپولیس از ابوالقاسم پور به دادسرا و کمیته اخلاق
نوجوانان ایران با برد راهی انتخابی جام ملت‌های آسیا شدند
آ. ا. ک ۲ - ۳ رئال مادرید/ کهکشانی‌ها در آتن هم کامبک زدند + فیلم
لایپزیگ ۲ - ۳ منچسترسیتی/ هالند بازهم سیتیزن‌ها را به پیروزی رساند + فیلم
نتایج کامل مسابقات لیگ قهرمانان اروپا
فنرباغچه ۳ - ۲ لیورپول/ قرمز‌ها در استانبول زمین گیر شدند + فیلم
اسلاویا پراگ ۱ - ۲ آرسنال/ صعود توپچی‌ها به رده سوم
آخرین اخبار
نتایج کامل مسابقات لیگ قهرمانان اروپا
لایپزیگ ۲ - ۳ منچسترسیتی/ هالند بازهم سیتیزن‌ها را به پیروزی رساند + فیلم
اسلاویا پراگ ۱ - ۲ آرسنال/ صعود توپچی‌ها به رده سوم
فنرباغچه ۳ - ۲ لیورپول/ قرمز‌ها در استانبول زمین گیر شدند + فیلم
آ. ا. ک ۲ - ۳ رئال مادرید/ کهکشانی‌ها در آتن هم کامبک زدند + فیلم
نوجوانان ایران با برد راهی انتخابی جام ملت‌های آسیا شدند
نشست گل‌محمدی و قلعه‌نویی/ هماهنگی برای اردوی آبان کامل شد
گل گهر ۰ - ۱ آرکاداغ/ صعود نماینده ایران به مرحله بعد غیرممکن شد
۳ شکایت پرسپولیس از ابوالقاسم پور به دادسرا و کمیته اخلاق
علی عالی پور برنز گرفت
ماشاریپوف؛ مغز متفکر استقلال در شب درخشش آسانی
جوان‌های استقلال در مسیر اعتماد سهراب؛ فرصت یا مسئولیت؟
آسانی؛ ستاره‌ای که بار هجومی استقلال را به دوش می‌کشد
تفاهم نامه همکاری فدراسیون انجمن‌های ورزشی با فدراسیون بیماران خاص و پیوند اعضا
دومین شکست سنگین خاتون بم در لیگ قهرمانان آسیا/ نگوهیانگ کره‌شمالی۶-۱ نماینده ایران
مدال‌آوری بانوی ایرانی در مسابقات جهانی مچ‌اندازی
زمان و مکان مراسم تشییع و تدفین زنده یاد حسن حبیبی اعلام شد
اعلام برنامه دیدار‌های تدارکاتی تیم ملی ایران در بصره
جام شانگهای؛ فرصت تازه ژیمناست‌های ایران برای درخشش بین‌المللی
اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد
آرش پهالی با درخشش در المپیک جوانان، برنزی شد
نتایج پرگل و جذاب هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا
یامال پادشاه گلزنان زیر ۲۰ سال لیگ قهرمانان اروپا شد
منچستریونایتد ۳ - ۲ رم/ بازگشت تماشایی منچستریونایتد؛ کونیا اخراج شد، اما ستاره زمین ماند+فیلم
اتلتیکومادرید ۰-۲ بایرن مونیخ/صعود باواریایی‌ها به رده هشتم جدول+فیلم
از احتمال سقوط یونایتد تا تغییر محل میزبانی تراکتور
افشای مدرک پرسپولیس برای دفاع در پرونده بیفوما
گل گهر - آرکاداغ؛ شاگردان مهدی رحمتی در اندیشه اولین برد آسیایی
فاینورد ۰ - ۳ اینترمیلان/ پیروزی قاطع نراتزوری در روتردام
بارسلونا ۳ - ۰ استون ویلا/ بارسایی‌ها در نقش مدعی ظاهر شدند + فیلم