باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا تأکید کرد که تعرفه‌های دونالد ترامپ و جنگ با ایران باید متوقف شود.

جفریز که پس از پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای و کسب اکثریت در کنگره، احتمالاً ریاست مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد گرفت، در یک نشست خبری گفت: «ما قول داده‌ایم برای کشوری که هزینه‌های زندگی در آن مقرون‌به‌صرفه باشد، مبارزه کنیم و قصد داریم به این وعده عمل کنیم».

او با اشاره به اولویت‌های دموکرات‌ها افزود که علاوه بر توقف تعرفه‌ها و جنگ با ایران، باید طرح کاهش بودجه درمانی لغو شود.

جفریز در واکنش به پیروزی حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ نیز گفت این نتیجه صرفاً یک «موج آبی» نبود، بلکه «سونامی آمریکایی» بود.

پیش از او، چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا نیز وعده داد که جنگ با ایران را به پایان برساند.

منبع: سی‌ان‌ان