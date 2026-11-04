واکنش نمایندگی ایران در وین به ادعای گروسی

نمایندگی ایران در وین در واکنش به ادعای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد: او در مورد ذخایر غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران گفت، اما در مورد بمباران غیرقانونی تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران سکوت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایندگی ایران در وین شامگاه چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رافائل گروسی بار دیگر نگرانی خود را در مورد ذخایر غنی‌سازی ۶۰ درصدی ایران ابراز کرد، اما در مورد بمباران غیرقانونی تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز تحت حفاظت ایران سکوت کرد.»

نمایندگی ایران در وین تاکید کرد: «این اقدامات تجاوزکارانه همچنین مبانی حقوق بین‌الملل، منشور سازمان ملل، NPT (معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای) و اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هدف قرار داده است! رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به خوبی می‌داند که هر گرم از مواد هسته‌ای ایران که توسط آژانس محاسبه شده است، انحراف حتی یک گرم از چنین موادی را شامل نشده است. گزارش‌های خود او هرگز شامل انحراف حتی یک گرم از چنین موادی نبوده است.»

این نمایندگی همچنین افزود: «در NPT هیچ سقفی برای سطح غنی‌سازی وجود ندارد و هیچکس اختیار اختراع یک سقف مصنوعی را ندارد.»

نمایندگی ایران در وین در پایان نوشت: «جای تعجب است که چرا او نگرانی خود را در مورد انبوه مواد هسته‌ای با درجه تسلیحاتی و پلوتونیوم انباشته شده در سراسر جهان، از جمله در کشور‌های غیرهسته‌ای، ابراز نمی‌کند!»

با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران مکررا تاکید داشته که ماهیت برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز است، رافائل گروسی مدعی شد: ایران در حال غنی‌سازی اورانیوم تا سطح ۶۰ درصد است و تنها کشور فاقد سلاح هسته‌ای است که چنین کاری انجام می‌دهد.

برچسب ها: رافائل گروسی ، غنی سازی اورانیوم
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