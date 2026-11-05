آمریکا چند فرد و شرکت در هند و ترکیه را به اتهام حمایت از ایران تحریم کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه چند فرد و شرکت مستقر در هند و ترکیه به اتهام حمایت از ایران اعمال کرد و گفت که اقداماتی از این دست ادامه خواهد داشت.

این وزارتخانه اعلام کرد «سونیل کومار شارما» همسرش «جاسپریت پریتی شاهد» دو شهروند دیگر هند و ۹ نهاد مرتبط با آنها را به دلیل مشارکت در دور زدن تحریم‌های آمریکا، تحت تحریم قرار می‌داد.

همچنین شرکت ترکیه‌ای «فوگو گراند سرویسز» به دلیل ارائه خدمات زمینی و پشتیبانی به چند شرکت هواپیمایی ایرانی، در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت.

منبع: العربیه