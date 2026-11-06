باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - توسعه متوازن، ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی و بهبود کیفیت خدمات شهری در کلانشهرها و شهرهای اقماری، از مطالبات به حق شهروندانی است که مدیران شهری را به واکنش و اقدام وا می‌دارد؛ در همین راستا مدیریت شهری فردیس گام‌های بلندی برای تحول در خدمات‌رسانی برداشته است.

مجتبی یعقوبی، رئیس شورای اسلامی شهر فردیس، با حضور در برنامه رادیویی «رهیافت» سیمای البرز به همراه معاون هماهنگی خدمات شهری شهرداری، با اشاره به تراکم بالای جمعیتی و چالش‌های پیش‌روی این شهر جوان اظهار کرد: تمام تمرکز مجموعه مدیریت شهری بر این است که با وجود تمامی مسائل، خدماتی شایسته و در خور شان شهروندان عزیز فردیسی ارائه شود.

پیوستن اتوبوس‌های برقی جدید به ناوگان حمل‌ونقل فردیس

رئیس شورای اسلامی شهر فردیس با اعلام خبری خوش برای شهروندان گفت: امروز از ۶ دستگاه اتوبوس برقی جدید رونمایی می‌شود که با احتساب ۵ دستگاه قبلی، تعداد اتوبوس‌های پاک و برقی شهر به ۱۱ دستگاه می‌رسد؛ ناوگانی مدرن که مسئولیت پوشش خطوط و مسیرهای داخلی شهر را بر عهده دارند.

وی همچنین به سابقه اقدامات توسعه‌ای شورا اشاره کرد و افزود: پیش‌تر نیز در دوره دوم فعالیت شورای اسلامی شهر فردیس، ۴۰ دستگاه اتوبوس دیزلی برای تقویت رگ حیاتی حمل‌ونقل عمومی شهر تأمین و به چرخه خدمات‌رسانی تزریق شده بود.

خیز بلند برای نظافت نوین شهری و طرح «مخازن دفنی زباله»

یعقوبی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت نظافت و پاکیزگی شهر تصریح کرد: میزان رضایت‌مندی شهروندان از خدمات جمع‌آوری زباله و رفت‌وروب معابر در حد نسبی است و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، اما ذره‌ای از تلاش برای حفظ پاکیزگی و بهداشت شهری فروگذار نخواهیم کرد.

وی از پیش‌بینی ردیف اعتباری ویژه در بودجه سال آینده برای خرید تجهیزات به‌روز رفت‌وروب خبر داد و گفت: علاوه بر این، طرح نوین «مخازن دفنی زباله» پس از بازدید اعضای شورا از الگوهای موفق پایتخت، به‌زودی به‌صورت آزمایشی در یکی از مناطق فردیس کلید خواهد خورد تا در صورت اخذ نتایج مثبت، در سطح شهر فراگیر شود.

تعامل سازنده با کلانشهر کرج و ساماندهی دستفروشان

رئیس شورای اسلامی شهر فردیس با تأکید بر اشتراکات عمیق فرهنگی و جغرافیایی میان کرج و فردیس خاطرنشان کرد: این دو شهر همواره از ظرفیت‌های متقابل یکدیگر برای بهبود حکمرانی شهری بهره می‌برند و پیوستگی مستحکمی در حوزه‌های کلیدی نظیر حمل‌ونقل عمومی و پروژه مترو دارند.

یعقوبی در پایان درباره ساماندهی دستفروشان و رفع سد معابر شهری یادآور شد: تلاش داریم با جانمایی و در نظر گرفتن مکان‌های مناسب کسب‌وکار برای این قشر زحمتکش، هم معیشت آنان را صیانت کنیم و هم از بروز اختلال در تردد شهروندان جلوگیری نماییم.