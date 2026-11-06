باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه کامیونداران کرج با اشاره به افزایش نجومی قیمت کامیون از ۴.۸ به ۱۲ میلیارد تومان، از خطرات صدور مجوزهای کوتاه‌مدت تردد برای رانندگان غیربومی انتقاد کرد و گفت: بافت فرسوده و معابر تنگ محلات کرج کشش تردد ناوگان سنگین را ندارد و نیازمند تدابیر جدی زیرساختی است.

معضلات ناوگان حمل‌ونقل سنگین و چالش‌های تردد کامیون‌ها در کلانشهر کرج، این روزها به یکی از دغدغه‌های اصلی فعالان این صنف تبدیل شده است؛ مشکلی که از تورم سرسام‌آور بازار خودرو تا پیچیدگی‌های ترافیکی معابر شهری را در بر می‌گیرد.

بیات، عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه کامیونداران شهرستان کرج، با حضور در برنامه رادیویی «رهیافت» سیمای البرز با اشاره به سابقه خانوادگی و فعالیت خود در این حرفه از سال ۱۳۸۰ اظهار کرد: رکوردشکنی‌های قیمتی در بازار خودروهای سنگین، کمر رانندگان را شکسته است؛ به طوری که یک دستگاه کامیون بنز شش‌چرخ که در ماه‌های پایانی سال گذشته حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان قیمت داشت، امروز با جهشی سرسام‌آور به مرز ۱۲ میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود: این تورم وحشتناک تنها به قیمت خرید خودرو محدود نمی‌شود، بلکه هزینه‌های سرسام‌آور قطعات، لاستیک و خدمات تعمیرگاهی را نیز به شدت افزایش داده و حیات اقتصادی این صنف را با خطر جدی مواجه کرده است.

کوچه‌های تنگ کرج و تقابل میان شهروندان و کامیون‌داران

این فعال صنفی با اشاره به ناسازگاری معابر شهری با تردد خودروهای سنگین گفت: بافت محلاتی همچون حیدرآباد، شاهین‌ویلا، ترک‌آباد، صوفی‌آباد و حصارک بالا و پایین به گونه‌ای است که حتی خودروهای سواری نیز برای یافتن جای پارک با چالش مواجه‌اند؛ بنابراین اجرای طرح تردد شبانه کامیون‌ها بدون تقویت زیرساخت‌های لازم، راه به جایی نخواهد برد.

بیات با یادآوری تجربیات آزمایشی گذشته در خصوص تردد شبانه افزود: در آن دوره شاهد تنش‌هایی میان رانندگان و ساکنان محلات بودیم؛ به‌ویژه در کوچه‌هایی که عملیات عمرانی جریان داشت، جابجایی خودروهای پارک‌شده شهروندان مشکلات فراوانی را به همراه آورد.

رد پای رانندگان غیربومی در حوادث تلخ کرج

عضو هیئت‌رئیسه اتحادیه کامیونداران کرج با انتقاد از شیوه فعلی صدور مجوزهای تردد تصریح کرد: در گذشته، مجوز تردد کامیون منوط به عضویت در اتحادیه و شناخت کامل از جغرافیا و معابر کرج بود؛ اما اکنون مجوزهای یک‌روزه و چندروزه از طریق سامانه سازمان حمل‌ونقل بار و مسافر شهرداری صادر می‌شود. صدور این مجوزها بدون احراز شناخت راننده از شیب تند معابر و شرایط جغرافیایی کرج، تاکنون زمینه‌ساز حوادث تلخی شده است؛ چنان‌که برخی تصادفات مرگبار سال‌های گذشته در محدوده‌هایی چون بلوار مؤذن و میدان طالقانی، توسط رانندگان غیربومی رقم خورده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود جاده ترانزیتی «حلقه‌دره» را یکی از نقاط بحرانی استان خواند و گفت: این مسیر ۵۰ ساله که روزگاری برای تردد محدود طراحی شده بود، امروز بار ترافیکی بیش از صد روستای ساوجبلاغ و شهرک‌های مسکونی پیرامون را به دوش می‌کشد و ارتقای ایمنی آن یک ضرورت اورژانسی است.

بیات در پایان با اشاره به چالش‌های انحصار در بازار خودروهای سنگین و لزوم نظارت دقیق‌تر بر صلاحیت رانندگان، خاطرنشان کرد: مشکلاتی نظیر تأمین سوخت، هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری و نبود متولی واحد و مشخص، از مطالبات انباشته‌ای است که رسیدگی فوری مسئولان استانی را می‌طلبد.