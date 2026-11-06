باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شعبانی، مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به ضرورت تحول در رویکردهای آموزشی همگام با فناوری‌های روز اظهار کرد: امروز فضای مجازی در کنار نهاد خانواده، مدرسه و جامعه، به یکی از ارکان اثرگذار بر نگرش، رفتار و ابعاد شخصیتی دانش‌آموزان تبدیل شده است و به هیچ عنوان نمی‌توان چشم بر نقش تعیین‌کننده آن بست.

وی با اشاره به گرایش طبیعی نوجوانان و جوانان به دنیای دیجیتال به دلیل جذابیت‌های فزاینده آن افزود: دستگاه تعلیم و تربیت مکلف است متناسب با ذائقه، علایق و نیازهای روز نسل جدید، شیوه‌های نوین و اثربخشی را برای انتقال مفاهیم ارزشمند تربیتی و فرهنگی به کار بندد.

تولید محتوای جذاب؛ کلید نفوذ به دنیای فکری نوجوانان

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با تأکید بر ضرورت تولید محتوای وزین و در عین حال جذاب متناسب با زبان نوجوانان خاطرنشان کرد: ما می‌توانیم با بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌هایی چون انیمیشن، تولیدات تصویری خلاقانه و ابزارهای نوین هوش مصنوعی، مفاهیم عمیق آموزشی و دینی را با بالاترین ضریب اثربخشی به دانش‌آموزان منتقل کنیم.

شعبانی تصریح کرد: ابزارهای پیشرفته‌ای همچون هوش مصنوعی و نرم‌افزارهای نوین آموزشی، امکاناتی بی‌نظیر برای شبیه‌سازی، تفکر انتقادی و یادگیری تعاملی فراهم کرده‌اند که باید از آن‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش و تحکیم ارزش‌های هویتی، ملی و مذهبی بهره‌برداری حداکثری شود.

وی در پایان با اشاره به ابعاد پیچیده تربیت در عصر دیجیتال، بر ضرورت هم‌افزایی و همراهی مستمر میان خانواده، مدارس و تمامی نهادهای فرهنگی تأکید کرد و یادآور شد: تربیت نسلی آگاه، خلاق و مسئولیت‌پذیر تنها در سایه خرد جمعی و تعامل نزدیک این ارکان محقق خواهد شد.