وزارت امور خارجه با انتقاد از مواضع وزیر خارجه آلمان در قبال تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، از بی‌تفاوتی مقام‌های آلمانی نسبت به پیامد‌های انسانی و اقتصادی این جنگ انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در واکنش به اظهارات وزیر امور خارجه آلمان در توجیه تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وزیر خارجه آلمان با تأیید تجاوزگری آمریکا و اسرائیل علیه ایران، خود را در حد توجیه‌کننده شنیع‌ترین جنایات جنگی تقلیل داده است.

وی در ادامه با اشاره به اظهارات پیشین صدراعظم آلمان درباره حمله رژیم صهیونیستی به ایران افزود: زمانی فریدریش مرتس با هیجان اعلام کرده بود که اسرائیل با حمله به ایران «کار کثیف ما را انجام می‌دهد»، اما تنها چند ماه بعد، همین صدراعظم از هزینه ۱۰۰ میلیارد یورویی این جنگ برای اقتصاد اروپا می‌نالد.

بقایی ادامه داد: اکنون وزیر خارجه او نیز به صرافت توجیه تجاوز نظامی علیه ایران افتاده است. وی دچار چنان بی‌تفاوتی و زوال اخلاقی شده که نه به هزینه‌های انسانی و جنایات ارتکابی توجهی دارد و نه خسارات اقتصادی آن برای کشور خود و اروپا را درک می‌کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان با اشاره به ضرب‌المثلی آلمانی مبنی بر اینکه «آدمی باید از خسارت درس بگیرد»، نوشت:، اما «هانس سربه‌هوا» اهل درس‌آموزی نیست.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: آلمان ، وزارت امور خارجه
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