دیدار تیم‌های فوتبال شمس آذر و صنعت نفت آبادان در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال امروز برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام یک بازی  امروز (پنج شنبه)  ساعت ۱۶:۳۰ شروع می‌شود و تیم فوتبال شمس آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین  پذیرای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان است.  

هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که در همسایگی هم در پایین جدول قرار دارند و  در رده‌های شانزدهم و هفدهم جدول لیگ برتر برای بقا تلاش می‌کنند و بازی امروز ۶ امتیازی محسوب می‌شود.   همچنین این ۲ تیم نسبت به سایر حریفان قعرنشین یک بازی کمتر دارند.

تیم شمس آذر  بازی هفته گذشته اش با استقلال به علت حضور آبی پوشان در لیگ نخبگان آسیا به  تعویق افتاد و این تیم قزوینی با یک برد، ۴ مساوی و ۵ شکست و کسب ۷ امتیاز در رتبه  شانزدهم ایستاده است.  

شاگردان وحید رضایی با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم صنعت نفت آبادان هستند تا از انتهای جدول فرار کنند.  

در آن طرف،   بازی هفته گذشته تیم صنعت نفت آبادان همانند حریف قزوینی به خاطر حضور تیم گل گهر در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا لغو شد و این تیم آبادانی در ۵ بازی اخیر خود فقط یک برد کسب کرده و بقیه بازی‌ها را باخته است.  

پورموسوی سرمربی صنعت نفت قبل از بازی اعلام کرد که برای بقا در لیگ باید از تمام بازی‌ها  امتیاز بگیریم.  

آخرین بازی ۲ تیم در لیگ برتر دو فصل پیش سال ۱۴۰۳ بود که بازی به تساوی ۲ بر ۲ رسید سرمربی آن زمان صنعت نفت سهراب بختیاری زاده سرمربی کنونی استقلال بود و سعید دقیقی هم هدایت شمس آذر را برعهده داشت که اکنون سرمربی نساجی است.

اریک بایناما بازیکن گابنی و خبرساز نفت آبادان هم بالاخره به تمرینات نفت برگشت، او چند فصل بازیکن گل گهر بود و در ابتدای فصل به تیم صنعت نفت پیوست که مدتی به دلیل مشکلاتی که با باشگاه داشت از کشورمان رفته بود اکنون دوباره در تمرینات تیم نفت حاضر شده است.

به هر حال باید دید جدال قعرنشین‌های لیگ برتر به نفع کدامیک از تیم‌ها به پایان می‌رسد.  

برچسب ها: تیم فوتبال صنعت نفت آبادان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
اسامی داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال اعلام شد
لیگ برتر فوتبال؛
تراکتور ۳ - ۰ صنعت نفت/ شاگردان نکونام به رده دوم جدول رسیدند
اعلام اسامی داوران بازی‌های هفته یازدهم لیگ برتر
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
غایبان پرسپولیس برابر فجرشهید سپاسی مشخص شدند
رجب زاده: باید هویت و انسجام خود را به پرسپولیس نشان بدهیم
برد صنعت نفت آبادان در نبرد ته جدولی‌ها
نباید مقابل فجر غافلگیر شویم/ برخی‌ها می‌خواهند حاشیه درست کنند
میلان ۰ - ۲ فرنتس واروش/ نمایش درخشان لنی جوزف در سن سیرو
آلکمار ۱ - ۲ یوونتوس/ پیروزی نفس گیر بانوی پیر در سرزمین لاله های نارنجی
آخرین اخبار
میلان ۰ - ۲ فرنتس واروش/ نمایش درخشان لنی جوزف در سن سیرو
آلکمار ۱ - ۲ یوونتوس/ پیروزی نفس گیر بانوی پیر در سرزمین لاله های نارنجی
غایبان پرسپولیس برابر فجرشهید سپاسی مشخص شدند
برد صنعت نفت آبادان در نبرد ته جدولی‌ها
رجب زاده: باید هویت و انسجام خود را به پرسپولیس نشان بدهیم
نباید مقابل فجر غافلگیر شویم/ برخی‌ها می‌خواهند حاشیه درست کنند
خداحافظی کریستیانو رونالدو از تیم ملی پرتغال/ پایان مسیر ۲۴ ساله CR7
هانیه رستمیان سهمیه تیراندازی المپیک ۲۰۲۸ را کسب کرد
علی پروین: دوستی و هماهنگی قلعه نویی و یحیی گل محمدی به فوتبال کمک می کند
حسن روشن: استقلال و پرسپولیس جای رفیق بازی نیست/ مدیر جدید را نمی‌شناسم
مراسم تشییع زنده یاد حسن حبیبی در ورزشگاه شیرودی
آشتی کنان خطیر و کریمی وسط تشییع زنده یاد حبیبی!
شمس آذر- صنعت نفت؛ نبرد ته جدولی‌ها در قزوین
سرمربی سابق پرسپولیس گزینه سرمربیگری تراکتور
آغاز مزایده‌های واگذاری اماکن ورزشی با حضور سرپرست جدید شرکت توسعه 
تراکتور از مسیر خود در آسیا منحرف شده است/ استقلال شانس بیشتری برای صعود دارد
آمادگی ابرقویی نژاد برای بازی با فجرشهید سپاسی