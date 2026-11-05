باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال با انجام یک بازی امروز (پنج شنبه) ساعت ۱۶:۳۰ شروع می‌شود و تیم فوتبال شمس آذر در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین پذیرای تیم فوتبال صنعت نفت آبادان است.

هر ۲ تیم در شرایطی به مصاف یکدیگر می‌روند که در همسایگی هم در پایین جدول قرار دارند و در رده‌های شانزدهم و هفدهم جدول لیگ برتر برای بقا تلاش می‌کنند و بازی امروز ۶ امتیازی محسوب می‌شود. همچنین این ۲ تیم نسبت به سایر حریفان قعرنشین یک بازی کمتر دارند.

تیم شمس آذر بازی هفته گذشته اش با استقلال به علت حضور آبی پوشان در لیگ نخبگان آسیا به تعویق افتاد و این تیم قزوینی با یک برد، ۴ مساوی و ۵ شکست و کسب ۷ امتیاز در رتبه شانزدهم ایستاده است.

شاگردان وحید رضایی با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم صنعت نفت آبادان هستند تا از انتهای جدول فرار کنند.

در آن طرف، بازی هفته گذشته تیم صنعت نفت آبادان همانند حریف قزوینی به خاطر حضور تیم گل گهر در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا لغو شد و این تیم آبادانی در ۵ بازی اخیر خود فقط یک برد کسب کرده و بقیه بازی‌ها را باخته است.

پورموسوی سرمربی صنعت نفت قبل از بازی اعلام کرد که برای بقا در لیگ باید از تمام بازی‌ها امتیاز بگیریم.

آخرین بازی ۲ تیم در لیگ برتر دو فصل پیش سال ۱۴۰۳ بود که بازی به تساوی ۲ بر ۲ رسید سرمربی آن زمان صنعت نفت سهراب بختیاری زاده سرمربی کنونی استقلال بود و سعید دقیقی هم هدایت شمس آذر را برعهده داشت که اکنون سرمربی نساجی است.

اریک بایناما بازیکن گابنی و خبرساز نفت آبادان هم بالاخره به تمرینات نفت برگشت، او چند فصل بازیکن گل گهر بود و در ابتدای فصل به تیم صنعت نفت پیوست که مدتی به دلیل مشکلاتی که با باشگاه داشت از کشورمان رفته بود اکنون دوباره در تمرینات تیم نفت حاضر شده است.

به هر حال باید دید جدال قعرنشین‌های لیگ برتر به نفع کدامیک از تیم‌ها به پایان می‌رسد.