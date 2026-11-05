باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - رئیس سازمان دانش‌آموزی استان البرز با اشاره به فعالیت ۴ هزار دانش‌آموز خبرنگار در خبرگزاری پانا، از آمادگی این مجموعه برای جذب و آموزش نسل جدید کنشگران رسه‌ای خبر داد و گفت: دانش‌آموزان البرزی فراتر از اخبار مدارس، رویدادهای محله و اجتماع را با نگاهی نو روایت می‌کنند.

حجت‌الاسلام صلحی، رئیس سازمان دانش‌آموزی استان البرز، در برنامه زنده «نگاه مردم» سیمای البرز با اشاره به پتانسیل‌های بی‌نظیر علمی، فرهنگی و هنری دانش‌آموزان این خطه اظهار کرد: دانش‌آموزان البرزی همواره در عرصه‌های مختلف همچون جشنواره‌های فرهنگی و هنری، مسابقات قرآن و عترت و المپیادهای علمی در سطح ملی و جهانی خوش درخشیده‌اند و رتبه‌های برتر را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت نوجوانان البرزی تنها به حضور در اجتماعات محدود نمی‌شود، افزود: بسیاری از این دانش‌آموزان در عرصه‌های اثرگذار دیگری نظیر رجزخوانی، فعالیت‌های جهادی و برنامه‌های فرهنگی نیز نقش‌آفرینی پیشتازانه‌ای دارند.

پانا؛ کارگاهی بزرگ برای تقویت سواد رسانه‌ای و کنشگری نوجوانان

حجت‌الاسلام صلحی با اشاره به اهمیت تقویت سواد رسانه‌ای و فراهم‌سازی بستر کنشگری برای نسل نو گفت: خبرگزاری پانا فرصتی ارزشمند برای آموزش، استعدادیابی و ساماندهی دانش‌آموزان علاقه‌مند به حرفه خبرنگاری است. سال گذشته حدود چهار هزار دانش‌آموز در استان البرز به جمع خبرنگاران افتخاری پانا پیوستند و پیش‌بینی می‌شود با انتشار فراخوان جدید، این آمار جهش چشمگیری داشته باشد.

رئیس سازمان دانش‌آموزی البرز تصریح کرد: فعالیت این دانش‌آموزان به اخبار و رخدادهای آموزش و پرورش محدود نمی‌شود؛ بلکه آنان رویدادهای مدرسه، محله، مناطق آموزشی و موضوعات گوناگون اجتماعی را با دقت رصد و پوشش می‌دهند.

وی به نمونه‌هایی از موفقیت‌های این قشر اشاره کرد و گفت: دانش‌آموزان البرزی در تولید محتوای رسانه‌ای رویدادهایی چون اعتکاف و مناسبت‌های مختلف خوش درخشیده‌اند و حتی یکی از دانش‌آموزان استان موفق شد عنوان برتر کشوری را در بخش روایتگری و تولید محتوا از آن خود کند.

دعوت به عضویت در پانا از طریق سامانه «مای‌مدیو»

حجت‌الاسلام صلحی در پایان از تمامی دانش‌آموزان علاقه‌مند به حوزه خبر و رسانه دعوت کرد تا برای عضویت در خبرگزاری پانا، از طریق سامانه **«مای‌مدیو» (بخش نورینو)** به‌صورت الکترونیکی ثبت‌نام کنند تا زمینه لازم برای آموزش اصولی و فعالیت رسانه‌ای آنان فراهم شود.

وی همچنین با اشاره به اجرای موفق طرح «پیوند سه‌گانه مسجد، مدرسه و منزل» خاطرنشان کرد: ارتباط تنگاتنگ میان این سه نهاد کلیدی، نقش بسزایی در تکمیل فرایند تربیتی دانش‌آموزان ایفا می‌کند و بستر بهره‌گیری بهینه از ظرفیت مساجد و گروه‌های همسالان را هموار می‌سازد.