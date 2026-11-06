باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - پیشکسوت ۴۵ ساله حوزه ماشین‌آلات سنگین البرز با انتقاد شدید از افزایش سرسام‌آور قیمت کامیون، هزینه‌های نجومی قطعات و بی‌کیفیتی برخی خودروهای صفرکیلومتر گفت: با رسیدن قیمت روغن موتور به لیتری یک میلیون تومان و خواب یک‌ماهه کامیون صفر در نمایندگی، سرمایه‌گذاری در این حوزه کاملاً غیراقتصادی شده است.

صنعت حمل‌ونقل و فعالیت در حوزه ماشین‌آلات سنگین که روزگاری نانی پربرکت و شغلی ریشه‌دار در خانواده‌ها بود، امروز زیر بار سنگین تورم، گرانی قطعات و مسائل ساختاری کمر خم کرده است؛ چالشی که فعالان کهنه‌کار این صنف را به واکنش وا داشته است.

یوسف دهقان، از پیشکسوتان و فعالان باسابقه ۴۵ ساله حوزه ماشین‌آلات سنگین، با حضور در برنامه رادیویی «رهیافت» سیمای البرز با اشاره به ریشه‌دار بودن این حرفه گفت: فعالیت در این صنف برای بسیاری از خانواده‌ها سنتی دیرینه است که از پدران به فرزندان ارث رسیده و بخش مهمی از چرخ‌های اقتصاد و سازندگی کشور را به حرکت درآورده است.

از «خاور» و «لیلاند» تا کامیون‌هایی که دیگر کیفیت ندارند

این پیشکسوت صنعت حمل‌ونقل با نگاهی به گذشته ناوگان کشور افزود: در دهه‌های گذشته کامیون‌های خاور، بنز و لیلاند ستون‌های اصلی حمل‌ونقل بودند؛ هرچند امروز مدل‌های داخلی و وارداتی متنوعی به میدان آمده‌اند و بنزهای شش و ده‌چرخ همچنان در جابجایی خاک، نخاله و مصالح ساختمانی درون‌شهری خوش می‌درخشند، اما کیفیت ساخت افت محسوسی داشته است.

وی با انتقاد صریح از کیفیت برخی محصولات تولید داخل تصریح کرد: جای تأسف است که خودروهای سنگین با وجود قیمت‌های نجومی، از کیفیت استاندارد برخوردار نیستند و خریدار با صرف هزینه‌های کلان، حتی در مدل‌های صفرکیلومتر نیز با نقص فنی مواجه می‌شود.

دهقان با روایت یک تجربه ملموس از مشکلات صنفی افزود: خرابی گیربکس یک دستگاه کامیون مدل ۱۴۰۴ و توقف یک‌ماهه آن در نمایندگی، تنها نمونه‌ای از فشارهایی است که به سرمایه‌گذار و راننده تحمیل می‌شود.

هزینه‌های سرسام‌آور و روغن موتوری که لیتری یک میلیون تومان شد!

این فعال صنفی با اشاره به بحران هزینه‌های جاری در بخش حمل‌ونقل سنگین تأکید کرد: افزایش بی‌رویه قیمت لاستیک، روغن و لوازم یدکی در کنار تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات از سوی پروژه‌های شهرداری، فعالان این حوزه را تا آستانه ورشکستگی پیش برده است. وقتی قیمت روغن مصرفی یک کامیون به لیتری یک میلیون تومان می‌رسد، دیگر هیچ توجیه اقتصادی برای خرید کامیون صفر و ادامه فعالیت در این صنف باقی نمی‌ماند.

ترافیک، جاده‌های ناامن و چالش‌های شهری کامیون‌داران

دهقان با تأکید بر نقش بی‌بدلیل کامیون‌ها در اجرای پروژه‌های عمرانی و تأمین مصالح شهری گفت: حضور ناوگان سنگین در شهر یک ضرورت انکارناپذیر است، اما مت مسئولان باید به جای نادیده گرفتن این ضرورت، فکری به حال کمبود زیرساخت‌های شهری، نبود مسیرهای ایمن، معضل تردد شبانه و خطرات جاده «حلقه‌دره» کنند تا ایمنی رانندگان و شهروندان به خطر نیفتد.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت ارتقای فرهنگ و مهارت رانندگی پیشنهاد کرد: پلیس راهور می‌تواند هم‌زمان با تمدید گواهینامه رانندگان حرفه‌ای، دوره‌های بازآموزی و تخصصی قوانین را برگزار کند تا شاهد کاهش تخلفات و حوادث ناگوار جاده‌ای باشیم.