رئال مادرید در هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا در خانه آ. ا. ک آتن یونان به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال آ. ا.ک آتن یونان میزبان حریف نامدارش رئال مادرید بود.

بازی در شرایطی آغاز شد که کسی انتظار شروعی طوفانی از تیم میزبان را نداشت. در دقیقه ۱۲، کویتا با یک دریبل تماشایی و فوتسالی توانست قفل دروازه رئال را بشکند و گل اول آ.ا.ک آتن را به ثمر برساند.

رئال مادرید که غافلگیر شده بود، فشار خود را برای جبران نتیجه افزایش داد و در نهایت جود بلینگام در دقیقه ۳۲ با یک ضربه تماشایی به سبک رباح ماجری، گل تساوی را وارد دروازه حریف کرد.

در نیمه دوم، بازی با هیجان بیشتری دنبال شد. کیلیان امباپه در دقیقه ۷۸ توانست گل دوم رئال را به ثمر برساند و تیمش را پیش بیندازد، اما فشار آتنی ها در دقیقه ۷۵ جواب داد و استاوروس پیلیوس گل تساوی بخش را زد.

در حالی که همه منتظر شنیدن سوت پایان بازی با نتیجه تساوی بودند، فدریکو والورده در دقیقه ۲+۹۰ با یک گل زیبا موفق شد دروازه آ.ا.ک آتن را برای بار سوم باز کند.

با این نتیجه، رئال مادرید جایگاه خود را در صدر مستحکم کرد و آ.ا.ک آتن ۳ امتیاز باقی ماند.